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Таинственное существо из глубин Карельского перешейка: живая русалка или вымысел?

11 января 2025 10:03
Русалка в озере
Таинственное существо из глубин Карельского перешейка: живая русалка или вымысел?
Городовой ру

Веришь — не веришь, а холодок по спине пробегает в том месте.

Карельский перешеек славится своими озерами, скрывающими множество загадок. Но случай, произошедший в 1976 году, до сих пор остается одним из самых таинственных в истории региона.

Один из местных жителей, занимавшийся подводной охотой, отправился в одно из озер Карельского перешейка. Плавая по поверхности, он заметил странный силуэт. На первый взгляд, это был тюлень, но размеры существа — около 3 метров — и его движение вызвали у мужчины неподдельный интерес. Решив узнать больше, он нырнул.

То, что он увидел, потрясло его. Существо повернулось, словно заметив охотника. У него было круглое лицо с огромными глазами, напоминающими человеческие. В зрачках будто переливался пузырек воздуха, а нос был приплюснут и напоминал две маленькие прорези. Щелевидный рот добавлял облику еще больше загадочности.

Шея существа оказалась намного длиннее человеческой, а вместо конечностей оно обладало мощным вертикально расположенным хвостом. Плыло оно с грацией профессионального пловца в моноласте, будто специально создано для жизни под водой.

Как только загадочный житель глубин заметил подводное ружье, он мгновенно ушел на дно, оставив охотника в шоке. Мужчина поклялся больше никогда не возвращаться на это озеро.

Что это было? Неизвестное науке существо, мифическое создание или всего лишь игра воображения? До сих пор остается загадкой, какие тайны скрывают воды Карельского перешейка. Но одно можно сказать точно: природа порой способна удивить так, что захватывает дух и вызывает множество вопросов, на которые мы еще не нашли ответов, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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