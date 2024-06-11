Не только Калининград и Дагестан: топ-5 самых быстрорастущих турнаправлений лета-2024

Туристы все чаще покупают туры по России, так как заграница остается недоступной из-за дороговизны курортов, постоянных задержек рейсов, опасных животных и проблем с визами. По родной стране летать и дешевле, и безопаснее, считают многие. Есть пять городов, которые стремительно стали набирать туристические обороты летом-2024-ого. Обязательно их посетите.

Владивосток

На первом месте оказался Владивосток. На 75% увеличился турпоток в этот город по сравнению с прошлым годом. По статистике туда прилетают на 9-10 дней. Билеты на самолет, конечно, дорогие, но людей это не пугает. За одного человека нужно будет отдать около 25 тысяч рублей из Москвы и обратно.

«Десять дней в Приморье пролетели! Трекинги на островах не тяжелые и интересные, подходят для возрастных туристов. Великолепнейшая природа, красивейшее море, вкуснейшие морепродукты, гостеприимные местные жители, креативный Владивосток и конечно же история освоения и владения, защиты Востока страны! Большое спасибо организаторам тура!».

Источник фото: Legion-Media

Калининград

На втором месте с приростом в 25% стал Калининград. Привлекает людей прежде всего море, Куршская коса и немецкое наследие, которое осталось тут от прежних хозяев области. Гиды предлагают туры по старым кирхам, заброшкам, много в регионе уникальной архитектуры, совмещенной с европейским стилем. Чаще всего берут туры на неделю. Билеты обойдутся примерно 10 тысяч рублей в две стороны из Москвы.

«Отличный маршрут, море впечатлений, все прошло просто прекрасно. Калининград порадовал чудесной солнечной погодой, запахом моря и цветов. Теперь он в топе моих любимых городов». «Когда попадаешь в Калининград, в голове происходит диссонанс, непонимание где ты находишься в Европе или России. В городе уникальный многогранный стиль застройки. Гуляя по городу встречаешь советский классицизм, много памятников и монументов. Завернув за угол на другую улицу можно увидеть дом немецкой постройки, а за ним современная многоэтажка с пестрым фасадом. Такой стиль очень не привычен для жителей с “земли”».

Источник фото: Legion-Media

Красноярск, Иркутск и Махачкала

Пятерку лидеров замыкают Красноярск, Иркутск и Махачкала, доля перелетов в эти города выросла на 14, 12 и 8% соответственно. Люди все чаще стали изучать родные города, а также ездить по Золотому кольцу. Популярны среди туристов и круизные прогулки по России.

Также в 2024 году россияне бронировали отели примерно за три месяца до своей поездки. Это на 15 дней раньше, чем в прошлом году, отметили в турфирмах.

Источник фото: Legion-Media