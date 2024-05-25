Какие товары китайцы покупают в России на сувениры

Во время туристического сезона в России больше всего китайцев. В Москве и Санкт-Петербурге их целые толпы. Они создают огромные очереди на светофорах и у главных достопримечательностей. Но что везут жители Поднебесной к себе домой? Поверьте, список не заканчивается на водке или матрешках.

Чай

Удивительно, но китайцы обожают русский чай. Наборы с удовольствием дарят своим родным и друзьям, а они радуются им как дети. Почему-то больший восторг вызывает «Гринфилд» в пакетиках с разными вкусами или, например, иван-чай, который нужно заваривать в чайнике. Традиции чаепития в Поднебесной уже сотни лет, но именно заварка из России стала для местных чем-то заветным и желанным.

Гречка

Гречку в Китае днем с огнем не сыскать, поэтому при первой же возможности туристы скупают эту крупу чемоданами. В русских магазинчиках за границей она тоже продается, но стоит каких-то космических денег. Из гречки варят каши, добавляют в супы, подают на завтрак, обед или ужин. В некоторых семьях этот полезный продукт даже вытеснил традиционный рис.

Источник фото: Legion-Media

Янтарь

Китайцы обожают янтарь и скупают украшения из этой застывшей смолы в огромных количествах. Кроме того покупают и цельные куски. Особенно дороги им экспонаты с инклюзами, то есть застывшими насекомыми внутри. Такое можно купить в Калининграде, так как именно в этом городе под землей находятся 90% всех мировых запасов янтаря. На аукционах тоже чаще всего редкие бруски покупают именно китайцы. Они готовы отдать за них миллионы.

Шоколад

Конечно же, куда без знаменитого шоколада «Аленка». Его обожают туристы из Китая и тоже покупают в огромных количествах. Это стало уже символом России, который сразу же узнают в разных уголках мира. Быть может есть лакомство и повкуснее, но все равно этот бренд является самым узнаваемым среди приезжих.

Источник фото: Legion-Media

Меха

Также китайцы покупают меховые изделия, например, шапки или воротники. Ушанки тоже пользуются огромным спросом, особенно если выполнены из лисьего хвоста или кролика.

Мед

Еще один популярный товар — это мед. Китайцы помешаны на здоровом питании, а это лакомство для них является настоящей кладезью здоровья. Приезжие считают, что он продлевает жизнь и лечит от всех болезней. Гречишный или цветочный ценится меньше. Почему-то именно липовый так сильно привлекает азиатов. Именно его раскупают литрами, называя «золотой жидкостью богов».

Источник фото: Legion-Media