Не только «Подорожник»: как не переплачивать за транспорт в Петербурге

В Петербурге существует удобная система, которая позволяет сэкономить на проезде на общественном транспорте.

Если вы живете в Петербурге или собираетесь сюда в гости, то наверняка знаете, что на передвижении по Северной столице модно сэкономить.

Есть проверенные способы как заплатить за поездку по городу меньше и при этом не потерять в комфорте.

Карта «Подорожник» — ваш главный помощник

Это карта, которую можно купить в метро, на ж/д кассах и даже в аэропорту Пулково. Стоит она 80 рублей (это залог, который потом вернут).

Почему выгодно?

Проезд в метро по «Подорожнику» стоит 56 рублей вместо 81 рубля при покупке разового билета.

В наземном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай) поездка обойдется в 51 рубль вместо 75.

Еще приятный бонус — действует пересадочный тариф: если в течение часа вы пересаживаетесь на другой вид транспорта, вторая поездка стоит всего 12 рублей, а третья и последующие — бесплатно.

Так что, если вы часто передвигаетесь по городу, «Подорожник» — это отличная возможность сэкономить, сообщает официальный сайт карты.

Единая карта петербуржца (ЕКП) — для тех, кто хочет чуть больше

Эта карта похожа на «Подорожник», но с дополнительными возможностями. Ее можно оформить без прописки, но не сразу, а за несколько дней.

Стоимость поездки в метро с ЕКП — тоже 56 рублей. В наземном транспорте цена может быть еще ниже — 50 рублей, а если оплатить через приложение на смартфоне — всего 45 рублей.

Есть приятные скидки и кэшбэк, а также бонусы в музеях и других местах. Если вы планируете жить в Петербурге подольше, ЕКП может быть полезной, сообщает Телеканал 78.

Проездные билеты на несколько дней — для туристов и гостей

Если вы приехали на пару дней и планируете активно пользоваться транспортом, можно купить проездные: на 1 день — 311 рублей, на 3 дня — 598, на 5 дней — 1058 рублей.

Проездные действуют на метро и наземный транспорт, что очень удобно и выгодно при частом использовании.

Как добраться до пригородов и популярных мест

В Петергоф на «Метеоре» — это скоростной катер, который идет по Неве и Финскому заливу. Билет стоит от 1100 до 1800 рублей в зависимости от причала отправления. Это дороже, чем автобус, но виды с воды — невероятные.

В Пушкин и Павловск можно доехать на электричках и автобусах, где тоже действует «Подорожник».

Из аэропорта Пулково в город ходят экспресс-автобусы, время в пути — около 20-30 минут.

Если хотите сэкономить, лучше заранее планировать маршрут и покупать билеты на электрички и катера через официальные сайты или кассы.

Немного лайфхаков для экономии

Оплачивайте проезд именно «Подорожником» или ЕКП, а не банковскими картами. Используйте мобильные приложения для оплаты — с ними бывают дополнительные скидки. Если любите активный образ жизни, попробуйте городской велокаршеринг или электросамокаты — это не только полезно для здоровья, но и иногда дешевле, чем транспорт. И, конечно, пешие прогулки — бесплатны и полезны для здоровья, а Петербург — город красивый, так что прогулка может стать приятным бонусом к экономии.

Подводя итог, чтобы не переплачивать за проезд в Петербурге, лучше всего обзавестись картой «Подорожник» или Единой картой петербуржца, использовать пересадочный тариф и планировать поездки заранее.

Так вы сможете сэкономить и ездить с комфортом.

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