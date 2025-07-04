За покупками в Финляндию: почему петербуржцы ездят в соседнюю страну

Многие жители Петербурга часто ездят в Финляндию за покупками. Это стало настолько привычным, что уже никого не удивляет. Но почему же люди тратят время и силы на дорогу, чтобы купить продукты и бытовую химию именно там? Давайте разберемся.

Шоп-туры в Финляндию для петербуржцев – дело обычное. Конечно, сейчас, из-за новых правил с визами, поездок стало меньше. Но раньше это было очень популярно. И люди ездили туда не просто так, а по важным причинам.

Поток покупателей: Сколько людей едет в Финляндию каждый день?

Каждый день к финской границе едет много транспорта: автобусы, микроавтобусы, легковые машины. Только на автобусах в Лаппеенранту и обратно каждый день ездят около тысячи человек.

А сколько еще едет на своих машинах – даже не сосчитать! Получается, что каждый день тысячи петербуржцев отправляются в Финляндию именно за покупками. В выходные дни таких людей становится еще больше.

Что покупают в Финляндии: Самые популярные товары

Что же везут из Финляндии? В основном, конечно, продукты. Особенно любят покупать вкусные вещи, которые у нас или дороже, или не такие хорошие. Это сыры, колбасы, рыба, икра, разная выпечка, конфеты и шоколад. Еще часто везут кофе, чай и соки.

Кроме еды, очень популярна финская бытовая химия. Это разные моющие средства, порошки для стирки, шампуни. Люди говорят, что финская химия лучше нашей и хватает ее надолго. Поэтому многие покупают ее большими упаковками.

Еще берут термобелье, носки и косметику, особенно немецкую – пенсионеры ее хвалят.

Выгодные цены: Главная причина поездок

Главная причина, почему люди едут в Финляндию – это цены. Многие товары там стоят дешевле, чем у нас, иногда на 10-20%, а иногда и намного дешевле. Это получается из-за разных налогов, конкуренции и акций в магазинах.

Еще можно вернуть часть денег за покупки – это называется "такс-фри". Если купил товаров на 40 евро, часть денег вернут прямо на границе. Из-за такой выгоды люди готовы тратить время на дорогу и стоять в очередях. За одну поездку можно сэкономить неплохую сумму.

Как проходят шоп-туры: Склад, магазины и граница

Когда приезжают в Финляндию, многие сначала едут на специальные склады. Там можно купить товары по оптовым ценам, часто дешевле, чем в магазинах. Хотя не все товары на складах финские – многие привозят из Польши или Прибалтики.

Потом едут в обычные магазины и супермаркеты. Там уже покупают все по спискам, которые заранее составили. Чтобы на границе не было проблем, стараются раскладывать покупки по разным сумкам. В среднем каждый турист привозит из Финляндии 10-20 килограммов покупок, а бывает и больше.

Вот и получается, что петербуржцы ездят в Финляндию за покупками, потому что это выгодно. Цены ниже, качество часто лучше, выбор больше. Пока есть возможность, люди будут ездить и пользоваться этими преимуществами.

Финский шоппинг – это способ сэкономить и купить хорошие товары, поэтому он и стал таким популярным в Петербурге.

