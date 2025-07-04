Тайная жизнь петербургских бабушек: почему они против ранних родов и как с ними «работают»

Речь идет о борьбе за повышение рождаемости путем активного вовлечения в процесс… бабушек!

В Северной столице разворачивается кампания, направленная на поддержку будущих матерей. Но фокус здесь не только на молодых женщинах, но и на их родителях — бабушках и дедушках.

Об этом заявила глава городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова на пресс-конференции.

Почему бабушки против? Главные аргументы

Как выяснилось, родственники не всегда в восторге от беременности дочерей или внучек в возрасте 18-20 лет.

Как пишет «Фонтанка», несмотря на государственную политику, стимулирующую ранние роды, многие бабушки советуют сначала «встать на ноги», получить образование и найти стабильную работу.

При этом современные бабушки, по словам Фидриковой, существенно изменились: у них появились собственные интересы и они не всегда готовы нянчиться с внуками.

«Зачастую бабушки не принимают раннюю беременность. Ну как раннюю, 18–20 лет… Она говорит: «Ну встань на ножки, получи образование, достойную работу». И сами бабушки у нас трансформировались», — подчеркнула чиновница.

Что предпринимают власти? Методы борьбы

Власти Петербурга рассматривают поддержку раннего рождения детей как важную часть демографической политики. Чиновники полагают, что если женщина становится матерью раньше, у нее больше шансов родить больше детей за жизнь.

Чтобы убедить сомневающихся родственников, соцработники привлекают кризисные центры. Там работают не только с молодыми матерями, но и с их семьями, рассказывая о преимуществах государственной поддержки и, при необходимости, предоставляя временное жилье.

В Петербурге также функционирует программа «Маленькая мама» — помощь несовершеннолетним и юным матерям.

«Мы работаем с нашими молодыми бабушками и дедушками. Объясняем. Предоставляем условия… Даже если есть некое непонимание со стороны родных и близких, мы поддержим», — заявила глава комитета.

Работа с мужчинами и подростками: другие направления кампании

Кризисные центры также открыли филиалы для помощи мужчинам, хотя они пока менее востребованы. Кроме того, в городе работают кабинеты здоровья для подростков с 14 лет, где с мальчиками занимаются психологи, формируя ответственное отношение к семье.

Реакция общественности: от поддержки до критики

В обществе инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Многие отмечают, что современные бабушки и дедушки сами еще молоды и заняты работой, и не готовы сидеть с внуками.

Другие считают, что государство перекладывает ответственность за демографию на плечи семей.

«Бабушки и дедушки — это молодые люди от сорока до пятидесяти лет, которым до пенсии, как до солнца. Как с ними можно работать? Они что, должны уволиться и сидеть с ребенком?», — возмущаются пользователи сети.

Подводные камни кампании: что не учитывают власти?

Власти Петербурга, безусловно, стремятся к увеличению рождаемости. Однако в этой погоне за цифрами есть несколько нюансов, которые остаются за кадром.

Во-первых, не учитывается мнение самих молодых женщин. Готовы ли они к раннему материнству, или это лишь попытка решить демографические проблемы «чужими руками»?

Во-вторых, остается открытым вопрос об экономической и социальной поддержке таких семей. Достаточно ли тех мер, которые предлагает государство, чтобы обеспечить достойную жизнь и воспитание ребенку?

В-третьих, игнорируется тот факт, что у современных бабушек есть свои планы на жизнь, и далеко не все готовы отказываться от карьеры или хобби ради воспитания внуков.

Баланс интересов — ключ к успеху

Власти Петербурга продолжают искать пути повышения рождаемости, делая ставку на раннее материнство и вовлечение всей семьи в поддержку молодых родителей.

Однако изменения в обществе, новые ценности и экономические реалии требуют более гибкого подхода и учета интересов всех поколений. Важно найти баланс между демографическими целями государства и личными планами и потребностями каждой семьи.