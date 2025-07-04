Думская башня: чей дух бродит в здании на углу Невского

Главная достопримечательность Петербурга занимает важное место в городе и хранит свои тайны.

Думская башня — одна из самых узнаваемых и атмосферных достопримечательностей Санкт-Петербурга, которая уже более двухсот лет стоит на углу Невского проспекта и Думской улицы.

За это время она успела побывать и ратушей, и пожарной каланчой, и даже частью самой длинной в мире линии оптического телеграфа. Но обо всем по порядку.

Как все начиналось

Строительство башни началось в 1799 году по указу императора Павла I. Он хотел, чтобы на углу Невского проспекта и Думской улицы появилась высокая башня, которая бы гармонично вписалась в архитектуру торговых рядов.

Проект доверили итальянскому архитектору Джакомо Феррари, который создал пятиярусное строение, напоминающее тосканскую кампанилу — колокольню, характерную для европейских городов.

К 1802 году башня была готова и сразу же стала важной городской доминантой с прекрасным видом на Петербург и его окрестности.

От ратуши до пожарной каланчи

Изначально башня называлась ратушей — здесь заседала городская дума, орган самоуправления, который при Екатерине II был возрожден после перерыва.

Высокое здание на углу называли Думской башней, и оно служило не только символом власти, но и практическим инструментом.

С 1830-х годов башня стала пожарной каланчой. На ее вершине установили деревянный павильон для подъема сигнальных шаров, а позже — более надежную конструкцию.

На смотровой площадке постоянно дежурили наблюдатели, которые с помощью системы флагов, шаров, крестов и фонарей сообщали жителям города о месте и силе пожара.

Оптический телеграф — связь на расстоянии

В 1839 году Думская башня вошла в состав уникальной линии оптического телеграфа — самой длинной в мире на тот момент. Эта линия протянулась почти на 1200 километров, связывая Санкт-Петербург с Варшавой.

Сигналы передавались с помощью специальных семафоров, и при хорошей погоде сообщение из столицы доходило до Варшавы всего за 15 минут. Это было настоящее чудо техники того времени и огромный шаг вперед.

Часы и праздничные огни

Одной из особенностей Думской башни стали часы с боем, которые появились на одном из верхних ярусов. Это были первые нецерковные часы в городе, да еще с ночным освещением — настоящая редкость для начала XIX века.

Легенды и тайны

С Думской башней связана и одна мрачноватая легенда. В начале XX века архитектор Александр Кенель перестраивал здание городской думы, надстраивая четвертый и пятый этажи, пишет сайт Фиеста.

Его решение вызвало недовольство горожан — многие считали, что новый облик испортил гармонию ансамбля. По преданию, Кенель так расстроился, что его дух до сих пор бродит по башне.

Сегодня, прогуливаясь по Невскому проспекту, стоит поднять голову и взглянуть на эту стройную пятиярусную красавицу.

В ее камнях — история, а в огнях — дух Петербурга, который не угасает уже более двухсот лет.