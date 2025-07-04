На колесах по Питеру – не как все: топ необычных способов передвижения

Давайте забудем про автобусы-троллейбусы, и посмотрим, на чем тут можно прокатиться с ветерком!

В Петербурге можно передвигаться не только на привычном транспорте. Есть варианты поинтереснее, которые помогут вам по-другому взглянуть на город и получить новые ощущения. Давайте разберемся, какой необычный транспорт есть в Петербурге.

"Лондонский гость": двухэтажные автобусы для экскурсий

Для обзорных экскурсий по центру Петербурга очень удобны двухэтажные автобусы почти как в Лондоне. Компания "Сити Тур" организует поездки по кольцевому маршруту, которые длятся около 2 часов.

Билет действует целый день и стоит примерно 600 рублей. Вы можете выйти на любой из 15 остановок у главных достопримечательностей, погулять, а потом снова сесть на автобус.

Автобусы ходят часто, ждать придется не больше часа. В автобусе выдают наушники с аудиогидом, так что можно слушать рассказ о городе и смотреть по сторонам.

Такие же автобусы есть и в других городах, например, в Барселоне и Москве. Еще у них есть водные экскурсии на теплоходе, которые отправляются от Дворцовой площади.

Водные прогулки: Теплоходы, катера и "Метеоры"

Петербург стоит на воде, поэтому водные прогулки здесь очень популярны. Экскурсии на теплоходах по рекам и каналам предлагают практически на каждом шагу. Цены примерно от 400 до 650 рублей, маршруты похожие. Вечером можно найти скидки.

Если теплоходы кажутся скучными, попробуйте скоростные катера. Их можно найти у Петропавловской крепости.

Для поездок в Петергоф удобны "Метеоры" – быстрые корабли на подводных крыльях. На "Метеоре" можно быстро добраться до Петергофа и насладиться видами по дороге.

Велорикши и паровозики для отдыха

Если вы устали ходить, можно воспользоваться велорикшей. Велорикш много в центре, например, на Дворцовой площади. Это не быстрый, но зато необычный способ передвижения.

В Петергофе по парку ходят паровозики с вагончиками и маленькие автомобили для небольших групп. Это удобно, если не хочется много ходить пешком по большому парку.

Велосипеды напрокат для активных

Для любителей велосипедов в Петербурге есть прокат. Станции проката можно найти в разных частях города. Можно взять велосипед на сутки, неделю или даже на весь сезон.

Первые 30 минут проката часто бесплатные, дальше нужно платить по времени. Все подробности есть на станциях велопроката.

Инсталляция "Лада Копейка" – необычный арт-объект

Во дворе Зимнего дворца можно увидеть интересный объект – "Ладу Копейку", которая врезалась в дерево. Это не просто машина, а художественная инсталляция под названием "Манифеста 10".

Она рассказывает историю о мечте одного художника о поездке в Советский Союз. Это необычный и запоминающийся арт-объект.

Детские машинки и "Бэтмобиль" для развлечения

Для детей в Петербурге есть свои развлечения на колесах. В парке "Диво-остров" можно покататься на маленьких электромобилях по специальной трассе.

Там же можно увидеть "Бэтмобиль" – машину Бэтмена. На нем, конечно, не покатаешься, но сфотографироваться можно без проблем.

В Петербурге есть много разных способов передвижения, на любой вкус и интерес. Выбирайте тот транспорт, который вам больше нравится, и отправляйтесь смотреть город! Не обязательно ограничиваться только автобусами и метро.

Попробуйте что-нибудь необычное, и ваша поездка в Петербург станет еще более интересной и запоминающейся.