Не только зарплата: эксперт раскрыл пять законных способов набрать пенсионные баллы

В системе пенсионного обеспечения индивидуальный пенсионный коэффициент занимает ключевое место — от его значения зависит сумма будущих ежемесячных выплат.
На 2026 год в России определена новая максимальная годовая база, из которой рассчитываются страховые взносы: она достигнет 2 979 000 рублей.
Экономист Пётр Щербаченко в беседе с Life.ru поясняет: накопленные баллы за всю трудовую и социально значимую активность конвертируются в размер пенсии, который определяет Социальный фонд.
Величина официального дохода наиболее существенно влияет на количество начисленных баллов — чем выше зарплата, тем ближе индивидуальный коэффициент к установленному максимуму, который составляет 10 баллов за год.
При этом собирать баллы можно не только благодаря работе, но и за счет других видов деятельности.
Баллы зачисляются и за так называемые «нестраховые» периоды трудовой биографии. Среди них отпуск по уходу за детьми (до полутора лет на каждого, но общий срок — максимум шесть лет): за первый год ухода за ребёнком полагается 1,8 балла, за второй — 3,6, а за третий и четвёртый — 5,4 балла за каждый год.
Опекуны несовершеннолетнего с инвалидностью могут получить дополнительно 1,8 балла за год ухода, столько же — ухаживающие за человеком старше 80 лет.
В страховой стаж включают волонтёрскую деятельность (1,8 балла за календарный год), а также участие в военных действиях (3,6 балла ежегодно). Если не хватает баллов для получения полноценной пенсии, есть возможность приобрести их за счёт добровольных взносов.
Минимальный размер такого взноса в 2025 году составит 59 241,60 рубля, что принесёт один год стажа и даст коэффициент 0,975.
Эксперт отметил, что максимально допустимый добровольный платёж для самозанятых в этом году равен 473 932,8 рубля — это позволит учесть полный год стажа и получить 7,799 коэффициента.
«Добровольные взносы можно внести и за себя, и за другого человека — это эффективный способ увеличить будущую пенсию»,
— подчеркнул Пётр Щербаченко.
Ранее также рассматривались предложения о внесении изменений в систему пенсионного обеспечения, чтобы сделать её более подходящей для представителей молодого поколения.