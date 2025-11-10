Не только зарплата: эксперт раскрыл пять законных способов набрать пенсионные баллы

В 2026 году максимальная сумма, с которой будут рассчитываться страховые взносы, составит около 4 миллионов рублей.

В системе пенсионного обеспечения индивидуальный пенсионный коэффициент занимает ключевое место — от его значения зависит сумма будущих ежемесячных выплат.

На 2026 год в России определена новая максимальная годовая база, из которой рассчитываются страховые взносы: она достигнет 2 979 000 рублей.

Экономист Пётр Щербаченко в беседе с Life.ru поясняет: накопленные баллы за всю трудовую и социально значимую активность конвертируются в размер пенсии, который определяет Социальный фонд.

Величина официального дохода наиболее существенно влияет на количество начисленных баллов — чем выше зарплата, тем ближе индивидуальный коэффициент к установленному максимуму, который составляет 10 баллов за год.

При этом собирать баллы можно не только благодаря работе, но и за счет других видов деятельности.

Баллы зачисляются и за так называемые «нестраховые» периоды трудовой биографии. Среди них отпуск по уходу за детьми (до полутора лет на каждого, но общий срок — максимум шесть лет): за первый год ухода за ребёнком полагается 1,8 балла, за второй — 3,6, а за третий и четвёртый — 5,4 балла за каждый год.

Опекуны несовершеннолетнего с инвалидностью могут получить дополнительно 1,8 балла за год ухода, столько же — ухаживающие за человеком старше 80 лет.

В страховой стаж включают волонтёрскую деятельность (1,8 балла за календарный год), а также участие в военных действиях (3,6 балла ежегодно). Если не хватает баллов для получения полноценной пенсии, есть возможность приобрести их за счёт добровольных взносов.

Минимальный размер такого взноса в 2025 году составит 59 241,60 рубля, что принесёт один год стажа и даст коэффициент 0,975.

Эксперт отметил, что максимально допустимый добровольный платёж для самозанятых в этом году равен 473 932,8 рубля — это позволит учесть полный год стажа и получить 7,799 коэффициента.

«Добровольные взносы можно внести и за себя, и за другого человека — это эффективный способ увеличить будущую пенсию»,

— подчеркнул Пётр Щербаченко.

Ранее также рассматривались предложения о внесении изменений в систему пенсионного обеспечения, чтобы сделать её более подходящей для представителей молодого поколения.