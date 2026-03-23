Не ведро картошки с сотки, а 600 кг: эти 3 сорта выдают отменный урожай – крупные и вкусные, ни одной гнилушки

Многие дачники мечтают получить богатый урожай отборного картофеля. Однако все не так-то просто: то прожорливые вредители испортят клубни, то непогода внесет свои коррективы, то сам сорт не оправдает ожиданий.
На самом деле собрать с одной сотки 600 кг отборной картошки - задача вполне реальная, если знать ключевые правила агротехники. Главный секрет кроется в правильном выборе сорта и соблюдении простых этапов ухода.
Выбор сорта
Результат труда на 50% зависит от того, какой семенной материал был посажен. Современные сорта могут выдавать фантастические показатели даже в условиях обычного огорода.
«Ласунак»
При должном уходе сорт может принести до 630 кг с сотки. В приготовлении клубни универсальны: их можно варить, жарить и пускать в переработку.
«Кристель»
Представитель немецкой селекции, который ценится за стабильность. Этот сорт дает до 620 кг с сотки, отличается превосходным вкусом и отличной лежкостью.
«Великан»
Название говорит само за себя. Сорт радует крупными клубнями, которые идеально подходят для запекания и жарки. Урожайность «Великана» достигает 600 кг с сотки.
Три шага к рекордному результату
Даже самый продуктивный сорт не раскроет свой потенциал без правильного подхода. Необходимо соблюдать основные правила земледелия, чтобы урожай получился отменным.
Почва
Земля должна быть питательной, рыхлой и хорошо пропускать воздух. Тяжелый грунт не даст клубням вырасти крупными, поэтому важно заранее позаботиться о дренаже и удобрениях.
Точное соблюдение агротехники
Схема посадки имеет значение: важно выдерживать расстояние между кустами и правильную глубину. Нельзя забывать про своевременный полив, окучивание и внесение подкормок.
Своевременная уборка
Собирать урожай нужно вовремя. Если выкопать клубни слишком рано или поздно, они не успеют набрать максимальную массу и будут хуже храниться, сообщает "Твоя Дача".
