Чем опасно «змеиное вино»: вместо тоста — неприятности на границе

Жительнице Алтая пришлось столкнуться с двумя разбирательствами после попытки проводить год Змеи с экзотической настойкой из Вьетнама.

Туристка из Барнаула, вернувшаяся из Вьетнама, оказалась участницей сразу двух административных разбирательств из-за экзотического напитка. Молодая женщина приобрела на рынке в Нячанге настойку, в которой находились заспиртованная кобра и корень растения.

На стеклянной бутылке стояла метка «Змеиное вино», что не осталось без внимания государственных органов, сообщает телеграм-канал «База».

Её знакомство с необычным сувениром завершилось не дегустацией, а разбирательствами: эксперты определили, что внутри хранилась кобра-монокль — вид, находящийся под международной защитой.

Девушку обвинили сразу в двух нарушениях: она не задекларировала товар и попыталась провести через границу продукт из животного, охраняемого международными соглашениями. Таким образом, обычная покупка превратилась в серьезную правовую проблему.

Крепкий настой на змеях — традиционный для азиатских стран напиток, популярный во Вьетнаме, Китае и Таиланде. Обычно в бутылку кладут целую змею, чаще всего кобру или гадюку, вместе с травами и корнями, и заливают спиртом либо рисовой водкой.

Выдержка продолжается от нескольких месяцев до года, а готовый продукт считается, по местным поверьям, полезным для здоровья.

В народной медицине этих стран распространено мнение, что подобная настойка улучшает мужское здоровье, помогает при суставных болях и даже может укрепить иммунитет.

Считается также, что яд теряет опасность в спиртовой среде, однако сохраняет свои целебные свойства. Научных доказательств подобных эффектов на сегодняшний день нет.

Потребление настоек на змеях связано с риском для здоровья. В теле рептилий могут оставаться бактерии и паразиты, которые не всегда погибают под действием алкоголя, поэтому употребление подвергает человека опасности заражения и отравления.

Помимо этого, сбор змей для подобных напитков часто происходит нелегально, а перевозка через границу видов, находящихся под угрозой исчезновения, запрещена законом.

Современное российское законодательство предусматривает строгие меры за такие нарушения. Россия участвует в международных соглашениях, регулирующих торговлю особыми видами животных, включая кобру-монокль. Без официального разрешения пересечение границы с подобными товарами расценивается как незаконное действие.

За попытку ввоза охраняемых видов предусмотрено наказание — штраф может достигать 100 000 рублей, а предмет обязательно изымают.

Если девушке из Барнаула удастся ограничиться лишь конфискацией бутылки, это будет сравнительно благоприятным исходом.