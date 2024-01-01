Не выбрасывайте заветрившуюся фруктовую нарезку: из нее можно сделать десерт к чаю

После новогоднего застолья фруктовая нарезка часто остается недоеденной и заветривается. Чтобы ее не выбрасывать, приготовьте простой десерт к чаю — манник.
Вам понадобятся:
- фрукты — 250 г,
- кефир — 1 стакан,
- манка — 1 стакан,
- сахар — 1 стакан,
- мука — 1 стакан,
- гашеная сода — ½ ч. л.,
- растительное масло — 3 ст. л.,
- ванилин — по вкусу.
Фрукты нарежьте мелкими кубиками. Остальные ингредиенты смешайте в отдельной емкости. Когда тесто будет готово, всыпьте в него фрукты.
Форму для запекания смажьте маслом и перелейте в нее массу. Выпекайте угощение при 180°C в течение 40 минут, советует портал «Аргументы и факты».
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