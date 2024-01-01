Не выбрасывайте заветрившуюся фруктовую нарезку: из нее можно сделать десерт к чаю

Что сделать с фруктами, оставшимися после праздника

После новогоднего застолья фруктовая нарезка часто остается недоеденной и заветривается. Чтобы ее не выбрасывать, приготовьте простой десерт к чаю — манник.

Вам понадобятся:

фрукты — 250 г,

кефир — 1 стакан,

манка — 1 стакан,

сахар — 1 стакан,

мука — 1 стакан,

гашеная сода — ½ ч. л.,

растительное масло — 3 ст. л.,

ванилин — по вкусу.

Фрукты нарежьте мелкими кубиками. Остальные ингредиенты смешайте в отдельной емкости. Когда тесто будет готово, всыпьте в него фрукты.

Форму для запекания смажьте маслом и перелейте в нее массу. Выпекайте угощение при 180°C в течение 40 минут, советует портал «Аргументы и факты».

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