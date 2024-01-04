Не выбрасывайте остатки новогодних свечей: еще пригодятся в хозяйстве

Что можно сделать с остатками свечей

После новогодних праздников у многих остаются почти догоревшие свечи. Чтобы не выбрасывать изделия зря, хозяйки нашли для них необычный способ применения. С их помощью приводят в порядок кожаную обувь.

Дело в том, что воск хорошо маскирует царапины. Нагрейте свечу в небольшой кастрюле, чтобы она расплавилась, и добавьте ложку растительного масла.

Когда смесь остынет, обмакните в ней тряпку и натрите кожаную обувь. Ботинки приобретут ухоженный вид и заблестят как новые, отмечает портал «Хочу дом».

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