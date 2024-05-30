Не выезжают за границу и не любят пляжи: как отдыхают в отпуск иностранцы

Между жителями разных стран есть немало отличий, но, пожалуй, всех их объединяет любовь к отпуску. И если россияне преимущественно выбираются к морю, то иностранцы имеют совсем другие предпочтения. Вот как привыкли проводить свои каникулы зарубежные туристы.

Германия

Немцы чаще других выезжают за границу, а готовится к путешествию они начинают заранее. Первый этап при планировании отпуска — откладывание денег. Немцы готовы потратить много, но хотят, чтобы их вложения окупились. Поэтому они всегда воспользуются всеми предложенными бонусами, входящими в путевку.

Что касается предпочтений, то немцы любят совмещать познавательные экскурсии с неспешным отдыхом у бассейна. А еще в Германии умеют сосредотачиваться на отдыхе: во время каникул немцы не отвечают на рабочие звонки и не проверяют почту.

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Франция

Эта страна является самой посещаемой в мире вот уже более тридцати лет. Сами французы тоже предпочитают отдыхать именно здесь, а не усложнять себе жизнь перелетами. Местные жители чаще всего уезжают либо в горы, либо к морю в свои загородные дома.

Отдыхать здесь принято в августе. В этом месяце закрываются многие рестораны, кафе и магазины, даже несмотря на большой поток туристов. В последний месяц лета вся страна замедляется и набирается сил перед новым учебным и рабочим годом.

Италия

Итальянцы тоже довольно часто проводят свои отпуска на родине. Кто-то отдает предпочтение горам, а кто-то пляжам. Если итальянцы выезжают за границу, то предпочитают отдыхать красиво: хостелы они никогда не снимают, а предпочитают жить в отелях с живописным видом.

Подолгу валяться на пляже итальянцы не привыкли. Они предпочитают посещать музеи и выставки, а также рестораны.

Япония

Японцы предпочитают путешествовать группами. Они не очень любят малоизвестные направления и чаще всего отдают предпочтение проторенным маршрутам: Париж, Барселона, Лондон. Там они обязательно посещают все музеи и главные достопримечательности.

Пляжный отдых японцам не по душе. Если они и окажутся у воды, то будут сидеть в закрытой одежде и головных уборах. Поскольку у трудолюбивых японцев всего около 10 дней отпуска в год, они стараются провести его максимально насыщенно.

В Китае, кстати, ситуация с отпусками обстоит похожим образом.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Канада

В этой стране у 67% населения имеются загранпаспорта, что является внушительным показателем. Канадцы любят разбивать отпуск на части: в среднем они ездят на отдых три раза, а продолжительность каждого составляет около восьми дней.

Чаще всего жители канады отправляются в США на автомобиле, но и перелетами их не испугать — в таком случае выбор падает на морские курорты. При этом канадцы часто пользуются услугами турагентств, пишет портал Adme.

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