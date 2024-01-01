Не стоит выкидывать засохший сыр: вот что из него можно приготовить

После новогоднего застолья сырная нарезка часто остается почти нетронутой. Из-за того, что продукт долго стоит в тепле, он засыхает и становится совсем неаппетитным. Однако не спешите его выбрасывать.

На основе засохшего сыра можно приготовить множество блюд. Например, вкуснейший суп-пюре.

Нужны следующие ингредиенты:

готовое куриное филе — 400 г,

куриный бульон — 300 мл,

плавленый сыр — 200 г,

морковь — 1 шт.,

лук — 1 шт.,

картофель — 3-4 шт.,

чеснок — 2 зуб.,

твердый сыр — 80 г,

соль, перец — по вкусу.

Нарезанный лук и тертую морковь пассеруйте до золотистости. Картошку нарежьте, положите в кастрюлю с кипящим бульоном и доведите до полуготовности.

Затем добавьте зажарку, предварительно запеченное куриное филе кусочками. Введите в блюдо сыр, киньте пропущенный через пресс чеснок. Посолите, поперчите и немного потопите на медленном огне.

Далее измельчите все с помощью блендера. Разлейте суп-пюре по тарелкам, по желанию украсьте зеленью и подавайте к столу, пишет портал Novate.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru