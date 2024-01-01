Не стоит выкидывать засохший сыр: вот что из него можно приготовить

После новогоднего застолья сырная нарезка часто остается почти нетронутой. Из-за того, что продукт долго стоит в тепле, он засыхает и становится совсем неаппетитным. Однако не спешите его выбрасывать.
На основе засохшего сыра можно приготовить множество блюд. Например, вкуснейший суп-пюре.
Нужны следующие ингредиенты:
- готовое куриное филе — 400 г,
- куриный бульон — 300 мл,
- плавленый сыр — 200 г,
- морковь — 1 шт.,
- лук — 1 шт.,
- картофель — 3-4 шт.,
- чеснок — 2 зуб.,
- твердый сыр — 80 г,
- соль, перец — по вкусу.
Нарезанный лук и тертую морковь пассеруйте до золотистости. Картошку нарежьте, положите в кастрюлю с кипящим бульоном и доведите до полуготовности.
Затем добавьте зажарку, предварительно запеченное куриное филе кусочками. Введите в блюдо сыр, киньте пропущенный через пресс чеснок. Посолите, поперчите и немного потопите на медленном огне.
Далее измельчите все с помощью блендера. Разлейте суп-пюре по тарелкам, по желанию украсьте зеленью и подавайте к столу, пишет портал Novate.
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