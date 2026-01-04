Не за сахаром — за шедеврами: у Эрмитажа очередь, как в эпоху дефицита

В начале января в Санкт-Петербурге у входа в Эрмитаж вновь выстроилась длинная очередь. Люди, несмотря на снег, стояли от ступеней музея вплоть до памятника на Дворцовой площади. Некоторые готовы ждать на морозе несколько часов ради посещения музея.
Гости города отмечают, что такие очереди наблюдались и 31 декабря, и 2 января. Яна, приехавшая из Тюмени, рассказала:
«Мы стояли 31-го, потом 2-го числа, но опять никуда не попали. Решили сегодня попытать свое счастье».
К поездке людей подогрел и объявленный музеем новогодний сюрприз: на Рождество посещение Эрмитажа будет бесплатным. При этом билеты можно оформить через сайт музея, однако их моментально разбирают. Остаётся вариант — ждать в кассе в порядке живой очереди.
