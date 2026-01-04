Городовой / Город / Не за сахаром — за шедеврами: у Эрмитажа очередь, как в эпоху дефицита
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Лысая гора под Петербургом: где в старину ведьмы собирались на шабаш, точное местоположение Общество
Ешь от пуза, не спи ни минуты: россияне провели тест бизнес-класса «Авроры» Общество
«Слово пацана» осиротело: ушла из жизни актриса Александра Скачкова Город
Путь к пятизначному доходу: можно ли заработать миллионы на своем авто Общество
Самые редкие имена новорождённых в Ленобласти‑2025: отгадаете хоть одно? Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Не за сахаром — за шедеврами: у Эрмитажа очередь, как в эпоху дефицита

Опубликовано: 4 января 2026 20:42
 Проверено редакцией
Не за сахаром — за шедеврами: у Эрмитажа очередь, как в эпоху дефицита
Не за сахаром — за шедеврами: у Эрмитажа очередь, как в эпоху дефицита
Городовой ру

В последние дни в музей выстраиваются длинные очереди из горожан и туристов, несмотря на холодную погоду.

В начале января в Санкт-Петербурге у входа в Эрмитаж вновь выстроилась длинная очередь. Люди, несмотря на снег, стояли от ступеней музея вплоть до памятника на Дворцовой площади. Некоторые готовы ждать на морозе несколько часов ради посещения музея.

Гости города отмечают, что такие очереди наблюдались и 31 декабря, и 2 января. Яна, приехавшая из Тюмени, рассказала:

«Мы стояли 31-го, потом 2-го числа, но опять никуда не попали. Решили сегодня попытать свое счастье».

К поездке людей подогрел и объявленный музеем новогодний сюрприз: на Рождество посещение Эрмитажа будет бесплатным. При этом билеты можно оформить через сайт музея, однако их моментально разбирают. Остаётся вариант — ждать в кассе в порядке живой очереди.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью