Эти окна не просто так: что на самом деле скрывали застекленные крыши петербургских музеев

Мансарда — это не просто чердак, переоборудованный под жилье. В Петербурге этот архитектурный элемент приобрел особое, аристократическое звучание.

На столичный ландшафт они пришли во второй половине XIX века, изначально утвердившись не в тесных городских кварталах, а в роскошных загородных домах и виллах.

Роскошь загородных теней

В роскошных загородных владениях мансарды не были призваны решать проблему дефицита жилой площади. Строения и так были достаточно обширными.

Вместо этого, верхние этажи под скатной крышей отводились под эксклюзивные пространства.

“Там они точно не были нужны для увеличения жилплощади, строения и так были роскошными”.

В этих уединенных уголках располагались личные кабинеты, бильярдные или будуары, откуда открывались умиротворяющие виды “на рощу или озеро”. Это было место уединения для элиты.

Городской шик и архитектурные амбиции

Спустя некоторое время мансарды мигрировали и в городские кварталы, но их функция начала трансформироваться. Они стали украшать промышленные, общественные и даже государственные здания.

Гостиницы, театры и музеи увенчались мансардными этажами и характерными «французскими» крышами, придавая фасадам изысканность.

В некоторых случаях, как, например, в выставочном зале музея барона Штиглица (Училище технического рисования в Соляном переулке), устройство полностью застеклённых мансард со стеклянной крышей служило одной цели — максимальному увеличению светового объема для работы с экспонатами и обучением.

Практичность на Васильевском и Литейной

Однако на Васильевском острове, Петроградской стороне, а также в Московской и Литейной частях, архитекторы руководствовались более прозаичными целями.

Здесь мансарды создавались не столько ради шедевров архитектуры, сколько по прямому назначению — для увеличения “жилого пространства”.

Нередко встречаются окна-люкарны или мезонины, отделанные лепниной, которые скорее выполняли декоративную функцию, нежели практическую.

Многие старые дома подвергались серьезным перестройкам и надстройкам, чтобы обрести желанные мансарды.

Студии света: творческая обитель

Особый тип мансарды — студия. Эти затянутые светом помещения стали идеальным пристанищем для петербургских художников, скульпторов и архитекторов.

Яркий пример — дом надворного советника И. Ф. Александровского на Невском проспекте, 63. В результате надстройки он приобрёл два дополнительных этажа, включая мансарды, которые были оборудованы под “художественное ателье”.

Другой пример, менее масштабный, но не менее значимый — мастерская художника-архитектора Л. Н. Бенуа.

Его студия располагалась в семейном доме на 3-й линии Васильевского острова, дом 20.

Это помещение, выходящее на тихий дворик, демонстрирует, как даже в условиях ограниченного пространства, но с доступом к свету, рождалось великое искусство.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.