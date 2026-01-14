Городовой / Полезное / Нецелованная, мужчины не видевшая: таких девиц на Руси женихи сразу определяли в толпе - «палились» банально
Нецелованная, мужчины не видевшая: таких девиц на Руси женихи сразу определяли в толпе - «палились» банально

Опубликовано: 14 января 2026 19:15
 Проверено редакцией
девица
Фото: Городовой.ру

Даже если ты приехал из Рязани на Дон, правила были одни.

На Руси по внешнему виду девушки можно было легко понять, замужем ли она. Статус определяли по деталям одежды, причёске и украшениям, ведь общение между полами было строго ограничено.

Главным показателем был головной убор. Незамужние девицы могли ходить с непокрытой головой или в уборе, оставлявшем макушку открытой.

После свадьбы женщина обязана была полностью покрывать волосы платком или более сложным головным убором, таким как повойник или убрус. Также символом девичества был венец — богато украшенный обруч, который девушка носила до замужества.

Причёска также говорила о многом. Девушка носила одну косу, часто украшенную лентами. Одна лента означала, что она «на выданье», две — что жених уже выбран и получено родительское благословение.

После свадьбы волосы заплетали в две косы и укладывали под головной убор. У замужних женщин менялся и наряд: вместо девичьей запоны (несшитого передника) они начинали носить паневу — запашную юбку, которую впервые надевали в день венчания.

Украшения тоже отличались. Серьги у девушки были проще и скромнее, а у замужней женщины — богаче и сложнее. В вышивке на одежде использовались разные символы: например, лебеди часто указывали на незамужний статус, а курицы или «рогатые лягушки» — на замужество и плодовитость. Ну а если была возможность рассмотреть ближе, то решающим знаком становилось гладкое обручальное кольцо на правой руке.

