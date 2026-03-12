Какие документы нужны для постановки на учет в центр занятости?

Чтобы встать на учёт в центре занятости населения в Санкт-Петербурге в 2026 году, потребуется собрать определённый пакет документов. Процесс регистрации можно оформить как онлайн, так и лично, но в любом случае важно подготовить все необходимые бумаги.
Основные документы
1. Паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий. Это обязательный документ для подтверждения личности.
2. Документ об образовании — аттестат, диплом, сертификат. Для тех, кто ищет работу впервые, этого и паспорта достаточно.
3. Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (форма СТД-Р). Если человек не работал больше года, справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы не требуется.
4. Реквизиты банковского счёта или карты «Мир». Они понадобятся для получения пособия, если оно будет назначено.
5. СНИЛС.
Данные о стаже и заработной плате центр занятости получает самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия.
Дополнительные документы
- Для граждан с инвалидностью потребуется индивидуальная программа реабилитации или абилитации.
- Если есть несовершеннолетние дети до 18 лет, нужно взять свидетельства об их рождении.
- Для некоторых категорий граждан, например тех, кто испытывает трудности в поиске работы, могут потребоваться документы, подтверждающие их статус (в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в РФ»).
- Также могут понадобиться сведения об учёных степенях и званиях, о нахождении в отпуске по уходу за ребёнком, о завершении военной службы, о принадлежности к членам семей военнослужащих и другие документы в зависимости от конкретной ситуации.
Как подать документы
- Онлайн-подача через портал «Работа России» (trudvsem.ru). Для авторизации используется учётная запись «Госуслуг». Нужно заполнить анкету, указать регион и центр занятости, выбрать способ получения пособия и подтвердить согласие на обработку персональных данных.
- Лично — в районном кадровом центре по месту жительства или пребывания.
После подачи заявления центр занятости в течение 10 календарных дней предлагает соискателю вакансии. Если подходящая работа не найдена, на 11-й день гражданин признаётся безработным и ему назначается пособие.