Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
От весенних клещей - мощнее любого спрея: 3 пшика на кожу - и кровососы не приблизятся, хоть детям, хоть животным

Опубликовано: 12 марта 2026 12:53
 Проверено редакцией
Какое натуральное средство от клещей мощнее магазинного репеллента

Выбираясь на природу, мы часто сталкиваемся с неприятной проблемой – клещами. Эти мелкие паразиты не только доставляют дискомфорт, но и могут быть переносчиками опасных заболеваний, угрожая как людям, так и домашним животным. Особенно агрессивны паукообразные весной. Существующие в продаже репелленты, хоть и эффективны, но зачастую обходятся недешево, да и их химический состав не всегда безвреден.

К счастью, есть простое и доступное решение, предложенное автором канала "Ирина Матвеева". Эксперт поделился рецептом универсального средства, которое можно легко приготовить дома.

Как приготовить мощный репеллент от клещей дома за 2 минуты

Для приготовления эффективного раствора возьмите всего два ингредиента: сто миллилитров спиртосодержащей жидкости и один пакетик ванилина в порошке. Просто смешайте их. Ванилин моментально растворится. Готовый раствор перелейте в удобный флакон с распылителем.

В чем секрет эффективности средства

Секрет эффективности этого средства кроется в аромате. Оказывается, клещи крайне чувствительны к резким запахам и ваниль для них является настоящим раздражителем. А спирт в составе помогает этому аромату хорошо закрепиться на коже, обеспечивая надежную защиту.

Личный опыт использования

"Натуральные и безопасные средства от клещей всегда предпочтительнее магазиннной "химии". Особенно для защиты детей. Поэтому я использую только экологичные репелленты", - поделилась Лидия из Санкт-Петербурга.

Ранее портал "Городовой" рассказал про самый мощный весенний репеллент от клещей.

