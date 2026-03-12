Метрострой объявил аукцион: электромонтаж для новых станций за 2,6 млрд

На сайте госзакупок размещён конкурс по монтажу и пусконаладке систем электросетей, автоматизации и связи для нового участка "зелёной" линии метро в Санкт-Петербурге.
Тендер объявили вечером 11 марта. Максимальная цена контракта превышает 2,6 млрд рублей. Заказчик — АО "Метрострой Северной Столицы" — принимает заявки до 23 марта.
Участок работ
Работы охватывают третий (Невско-Василеостровский) радиус от станции "Улица Савушкина" ("Беговая") до "Яхтенной" ("Богатырская") и "Зоопарка" ("Каменка"), сообщает "Деловой Петербург".
Победитель выполнит монтаж слаботочных систем для передачи данных: сети связи, электрочасы, автоматику процессов и "Говорящий город". Также включены электроснабжение, электрооборудование, освещение и пусконаладка.
Сроки
Монтаж начнётся в августе 2026 года. Завершить работы нужно к концу апреля 2028-го, а договор исполнить до 15 мая 2028-го. Работы ведутся по проекту АО "НИПИИ "Ленметрогипротранс".
В ноябре 2025 года аналогичный конкурс на электроснабжение "Богатырской" и "Каменки" за 3,2 млрд рублей выиграло ООО "Трансэнергоснаб" — заявку подала только одна компания. Договор действует до июля 2028-го.