Недооцененный сосед Царского села: сокровища Павловска, о которых забывают туристы

Павловск давно стал «тихим соседом» Царского Села, но за его идеальной открыткой скрывается куда больше, чем просто дворец и зелёные аллеи. Это настоящий музей под открытым небом, где каждый павильон — отдельный роман, а каждая скульптура пережила свою драму.

Храм дружбы

Построенный Чарльзом Камероном как благодарность Екатерине II, круглый павильон с куполом и колоннами должен был воспевать щедрость императрицы. Внутри раньше стояла статуя Екатерины в образе Цереры, а по периметру — аллегорические барельефы. Сегодня храм — место камерных выставок и единственная точка парка, где архитектура звучит «античным эхом».

Вольер

Первоначально здесь хотели устроить рай для певчих птиц: галереи с сетками, плетущиеся растения, солнечные блики в зеркалах. Но птицы в неволе гибли, и Мария Фёдоровна распахнула двери — отпустила всех, превратив павильон в оранжерею. Сейчас рядом — пруд в форме женской фигуры и копия Венеры Кановы.

Колоннада Аполлона

Самая поэтичная руина Павловска. Её построили на береговом холме, как «рикошет» от горы Парнас. Гроза разрушила часть колонн — и Павел с Марией решили оставить всё как есть: «красивые руины» в моде XVIII века. Сегодня колоннада особенно хороша на закате.

Пиль-башня

Псевдоруина, созданная Винченцо Бренной. Снаружи — будто полуразбитая башня с облупившимися стенами, внутри — шелк, мебель из красного дерева и росписи. Европейская мода на «декоративные руины» дошла до Павловска в самом изящном виде.

Львы Павловска

Главные хранители парка. Тут десятки львов: мраморные, пудостские, стоящие, сидящие. Почти все — с одной выразительной «печальной» мордой. Многие пережили оккупацию: разбитые скульптуры собирали по осколкам, часть воссоздали заново.

Львы у Трельяжной пристани лапами держат шары — символ того, что страж не имеет права спать. Если шар упадёт — лев «просыпается».

Павловск — это не просто парк. Это театр эпохи, где камень помнит больше, чем любые книги.