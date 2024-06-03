Шлепки и шорты не берите: в каких странах ходить в пляжной одежде запрещено по закону

Набирая полный чемодан пляжных вещей для отпуска, сначала уточните, а можно ли в той или иной стране выходить в люди в коротких шортах и шлепанцах. Мало того, что вас могут не так понять, так еще и проблем наживете вместо прекрасных впечатлений.

Итак, рассказываем об интересных особенностях дресс-кода в разных государствах, куда наши туристы просто обожают летать за новыми эмоциями. И по незнанию, часто попадают в переплет.

Германия

В этой стране запрещается носить кофты и куртки с большим капюшоном, а также головные уборы, закрывающие лицо хотя бы частично. Табу введено в целях безопасности местных жителей и отдыхающих. Именно в такой "маскировочной" одежде здесь совершают кражи, уличные нападения и прочие преступления. Камеры видеонаблюдения не могут распознать злоумышленников, и те остаются безнаказанными.

Иран

Сюда не следует брать ни джинсы, ни шорты из денима. Запрет введен давно, причем на законодательном уровне. Все дело в том, что само слово "джинсы" созвучно с словом "джинн". А эти существа тут считаются злыми духами, несущими опасность.

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Andrey Arkusha/Globallookpress.com

Багамы

На этих живописных островах нельзя надевать любые вещи в стиле милитари. Носить камуфлях разрешено лишь тем, кто имеет отношение к профессии военного. Собственно, так тут и различают "служивых" людей и гражданских. К слову, подобный дресс-код действует и на Филлипинах, Ямайке и в Барбадосе.

Южная Корея

Красавицам в мини на улицах тут едва ли кто-то обрадуется. В стране действуют штрафы для любительниц откровенных нарядов. А вот для артисток варьете такие наряды вполне позволительны. Собственно, ради них зрители и собираются на представления.

Италия

В этой удивительно теплой стране, где все располагает раздеваться и разуваться, запрещено носить сланцы и сандалеты. Благо, табу действует только в одной части государства — Лигурии. Ограничения вполне оправданны. Тут полно гористых склонов, на которых можно поскользнуться и упасть с большой высоты. Кроссовки и кеды тут в большом почете, в них-то и гуляют местные даже в сильную жару.

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Австралия

Тут надо быть аккуратнее с розовыми штанами. Запрет на брюки такой расцветки действует на континенте только один раз в неделю. В воскресенье после обеда их лучше не носить. По закону это недопустимо.

ОАЭ

В кафе, рестораны и другие заведения в Эмиратах лучше не заявляться в шортах и футболках. Откровенные вещи оставьте для пляжа или территории отеля. Иначе местные будут недовольно коситься, а официанты и вовсе могут попросить покинуть заведение.

Нидерланды

Здесь не носят оранжевую одежду. Этот никак не аргументируется. Просто не принято и все. А если осмелитесь надеть на прогулку по городу ярко-рыжий сарафан или майку, будьте готовы, что в вас будут "тыкать" пальцем, недоуменно хихикая.

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com