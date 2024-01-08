Необычное сочетание удивит гостей: простейший салат из селедки и яблок готовится за пять минут

После празднования Нового года селедка под шубой мало кого может заинтересовать. Но если салаты пока не надоели, приготовьте другое блюдо с пресервами. На первый взгляд может показаться, что ингредиенты совершенно не сочетаются между собой, но это не так.

Вам понадобятся:

селедка — 100 г,

половинка яблока,

свежие огурцы — 100 г,

корнишоны — 30 г,

сметана — 50 г.

Все компоненты необходимо нарезать на кубики и перемешать со сметаной. Чтобы добавить пряные нотки, можно всыпать сверху немного сушенного укропа или петрушки, пишет портал 1000.menu. Необычное сочетание покорит домашних.

Источник фото: Los Muertos Crew/Pexels.com