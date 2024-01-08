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Необычное сочетание удивит гостей: простейший салат из селедки и яблок готовится за пять минут

Необычное сочетание удивит гостей: простейший салат из селедки и яблок готовится за пять минут
Найдена замена надоевшей селедке под шубой

Ничего отваривать не придется.

После празднования Нового года селедка под шубой мало кого может заинтересовать. Но если салаты пока не надоели, приготовьте другое блюдо с пресервами. На первый взгляд может показаться, что ингредиенты совершенно не сочетаются между собой, но это не так.

Вам понадобятся:

  • селедка — 100 г,
  • половинка яблока,
  • свежие огурцы — 100 г,
  • корнишоны — 30 г,
  • сметана — 50 г.

Все компоненты необходимо нарезать на кубики и перемешать со сметаной. Чтобы добавить пряные нотки, можно всыпать сверху немного сушенного укропа или петрушки, пишет портал 1000.menu. Необычное сочетание покорит домашних.

Источник фото: Los Muertos Crew/Pexels.com

Общество Кулинария Рецепты
8 января 2024 12:00
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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