Необычное сочетание удивит гостей: простейший салат из селедки и яблок готовится за пять минут

После празднования Нового года селедка под шубой мало кого может заинтересовать. Но если салаты пока не надоели, приготовьте другое блюдо с пресервами. На первый взгляд может показаться, что ингредиенты совершенно не сочетаются между собой, но это не так.
Вам понадобятся:
- селедка — 100 г,
- половинка яблока,
- свежие огурцы — 100 г,
- корнишоны — 30 г,
- сметана — 50 г.
Все компоненты необходимо нарезать на кубики и перемешать со сметаной. Чтобы добавить пряные нотки, можно всыпать сверху немного сушенного укропа или петрушки, пишет портал 1000.menu. Необычное сочетание покорит домашних.
Источник фото: Los Muertos Crew/Pexels.com