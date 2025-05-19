Необычный и футуристичный эксперимент: где в Ленинграде построили пластмассовый дом

В начале 1960-х в Ленинграде случился настоящий архитектурный эксперимент, который до сих пор вызывает удивление и восхищение — тут построили жилой дом из пластмассы.

Этот проект был одним из первых в мире попыток применить синтетические материалы в строительстве жилья, но идея все не прижилась.

Как все начиналось

В Советском Союзе после Великой Отечественной войны остро стоял вопрос с жильем. Города стремительно росли, и нужно было быстро и дешево строить дома для миллионов людей. В то время массовое строительство шло в основном по типовым проектам — знаменитым «хрущевкам». Но в конце 1950-х инженеры и архитекторы задумались: а что если использовать новые материалы — пластмассы? Они были легкие, дешевые и обещали хорошие теплоизоляционные свойства.

И вот в 1961 году в Ленинграде на Торжковской улице, в глубине двора появился необычный двухэтажный дом, передают Санкт-Петербургские ведомости. Первый этаж был техническим — из железобетонного каркаса с заполнением из стеклоблоков, где разместили коммуникации и систему воздушного отопления. А вот второй этаж сделали жилым: он был из армированного пластика толщиной в 14 сантиметров, что по теплоизоляции было сравнимо с четырехслойной кирпичной стеной.

Как выглядел дом и что внутри

Второй этаж — это была полноценная квартира: однокомнатная, с кухней, совмещенным санузлом, кладовкой и даже небольшой террасой. Дом был компактным — жилая площадь второго этажа составляла около 48-49 квадратных метров. Он был маленьким, необычным и футуристичным.

Зачем строили такой дом?

Главная цель эксперимента — проверить возможность снижения стоимости жилья. Кроме того, пластмассовый дом можно было построить быстро и с меньшими трудозатратами.

Почему проект не стал массовым?

Несмотря на дешевую стоимость, дом так и не стал массовым. Во-первых, инженерное обслуживание и ремонт таких домов были дорогими, чем у обычных домов. Еще появилась версия, что индивидуальные дома могли способствовать развитию индивидуализма, что шло вразрез с идеологией того времени.

Дом простоял всего три года и использовался как лаборатория — специалисты наблюдали, как пластик ведет себя в северном климате, как меняются его свойства со временем. После завершения эксперимента его разобрали, и сегодня на месте дома стоят обычные жилые здания и учреждения для молодежи.