Несостоявшаяся невеста: в какую женщину был по-настоящему влюблен Гоголь

Вот кто она такая.

Николай Гоголь, чья личная жизнь всегда была окутана тайной, по свидетельствам современников, испытывал глубокое чувство лишь к одной женщине — графине Анне Виельгорской. Их роман, полный нежных писем и намёков на брак, так и не закончился свадьбой.

Знакомство писателя с Анной, которую в семье ласково называли «Нозинька», произошло через её знатное семейство, близкое к императорскому двору. Разница в возрасте составляла 14 лет, и Гоголь, смущавшийся светских красавиц, в общении с ней играл роль наставника. В письмах он давал ей советы о режиме дня, отказе от танцев и светских выездов, воспитывая в ней, по своему идеалу, смиренную спутницу жизни.

Их отношения длились несколько лет и к 1850 году, судя по всему, подошли к решающей точке. Гоголь задумался о женитьбе, но так и не сделал формального предложения.

Причина была в социальном неравенстве: бедный писатель не считался ровней богатой аристократке. Весной 1850 года он отправил Анне прощальное письмо, признавая, что их недоразумения произошли от недостаточного знания друг друга.

Анна Виельгорская вскоре вышла замуж за князя Шаховского, а Гоголь навсегда остался холостяком. Эта несостоявшаяся любовь, полная внутренних барьеров и социальных условностей, стала одной из самых пронзительных и малоизвестных личных драм в жизни великого писателя.