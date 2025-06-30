Нева годами остается причиной споров финнов и шведов: не могут поделить, кому она принадлежит

Финны говорят — наша. Шведы — нет, всё-таки мы первыми назвали. А россияне молча фотографируют закат на Дворцовой, не особенно вдаваясь в этимологические войны.

Слово «Нева» звучит так, будто оно всегда было рядом. И всё же у этой реки — история, достойная протокола дипломатических споров. Основная версия: финское происхождение.

«Neva» означает «болото», а «Nevajoki» — «болотистая река». Учитывая характер местности до основания Петербурга, звучит вполне логично. Да и большинство лингвистов — от Макса Фасмера до Лебедева — склоняются к этой версии: мол, финское происхождение бесспорно, других параллелей в финно-угорских языках не найдено.

Но тут на сцену выходят шведы. Со своей версией: мол, название связано со словом «ny» — «новый». То есть Нева — это нечто вроде «новой реки». Звучит не менее романтично, особенно если вспомнить, сколько шведских поселений было по берегам Балтики и Ладоги.

Ладожское озеро, из которого река вытекает, тоже называлось Нево.

А теперь самое интересное: река давно русская. И пусть названия звучат по-фински, пейзаж за окнами — сугубо петербургский. Со львами, чугунными мостами и чайками, которые будто насмехаются над языковедами.