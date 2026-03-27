«Нева Тревел» опережает сезон: путешествия по Петербургу по воде стартовали почти на две недели раньше

Судоходная компания «Нева Тревел» начала летнюю водную навигацию 26 марта. Традиционные речные экскурсии по Неве стартовали от причала «Сенатская пристань» у Медного всадника почти на две недели раньше обычных сроков открытия навигации в Петербурге, рассказали в пресс‑службе компании.
27 и 28 марта заработают прогулки от причала «Дворцовая пристань» у Эрмитажа (Дворцовая набережная, 36), а также экскурсии по малым рекам и каналам города от причала «Аничков мост» (набережная реки Фонтанки, 27).
В начале апреля планируют запустить причал «Остров фортов» в Кронштадте, откуда пассажиры смогут отправиться на водную прогулку с экскурсоводом вокруг исторических фортов этого города‑порта.
В конце апреля начнётся трансфер на скоростных катамаранах «Котлин» и «Метеорах» в ГМЗ «Петергоф» и Кронштадт (парк «Остров фортов»), а экскурсии с гидом в крепость Орешек станут доступны уже в начале мая.
В «Нева Тревел» рассчитывают перевезти в классическом навигационном сезоне 2026 года около 1,3 млн пассажиров, подчеркнув, что итоговый показатель во многом будет зависеть от погоды и ситуации на рынке.
Компания также продолжит запускать в эксплуатацию новые пассажирские суда.