«Нева Тревел» опережает сезон: путешествия по Петербургу по воде стартовали почти на две недели раньше

Опубликовано: 27 марта 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
27 и 28 марта начнутся прогулки от причала «Дворцовая пристань» у Эрмитажа.

Судоходная компания «Нева Тревел» начала летнюю водную навигацию 26 марта. Традиционные речные экскурсии по Неве стартовали от причала «Сенатская пристань» у Медного всадника почти на две недели раньше обычных сроков открытия навигации в Петербурге, рассказали в пресс‑службе компании.

27 и 28 марта заработают прогулки от причала «Дворцовая пристань» у Эрмитажа (Дворцовая набережная, 36), а также экскурсии по малым рекам и каналам города от причала «Аничков мост» (набережная реки Фонтанки, 27).

В начале апреля планируют запустить причал «Остров фортов» в Кронштадте, откуда пассажиры смогут отправиться на водную прогулку с экскурсоводом вокруг исторических фортов этого города‑порта.

В конце апреля начнётся трансфер на скоростных катамаранах «Котлин» и «Метеорах» в ГМЗ «Петергоф» и Кронштадт (парк «Остров фортов»), а экскурсии с гидом в крепость Орешек станут доступны уже в начале мая.

В «Нева Тревел» рассчитывают перевезти в классическом навигационном сезоне 2026 года около 1,3 млн пассажиров, подчеркнув, что итоговый показатель во многом будет зависеть от погоды и ситуации на рынке.

Компания также продолжит запускать в эксплуатацию новые пассажирские суда.

Юлия Аликова
