От невесты до садов: почему Геленджик так называется

Название Геленджика — не просто слово, а целая история.

Название города Геленджик — это загадка, которая хранит в себе истории разных эпох и разных народов.

На этом курорте на Черноморском побережье Краснодарского края есть как минимум несколько версий происхождения имени.

Турецкое признание — «белая невесточка»

Самая распространенная и романтичная версия гласит, что «Геленджик» — это слово турецкого происхождения. Гелина означает «невеста», а суффикс cik — уменьшительно-ласкательный.

Так что получается «невесточка» или «белая невесточка». Почему «белая»? Это связано с тем, что в Средние века здесь был крупный рынок белых невольниц — молодых славянок, которых турки вывозили в гаремы.

Местные жители и сегодня воспринимают версию этого символа города: на геленджикской набережной стоит скульптура стройной девушки в белом платье, которую называют «белая невеста».

Эта история, хоть и грустная, прочно вплелась в образ курорта.

Адыгейское определение — «маленькое пастбище»

Другая версия уходит к коренному населению края — адыгейцам. В их языке есть слово Хъулъыжъий, которое переводится как «маленькое пастбище» или «маленькая бухта».

Местные жители раньше делили бухты: Новороссийскую называли Большой, а геленджикскую — Малой. Это название отражает природные особенности местности и было связано с землями, где пасли скот.

Арабское признание — «тополь»

Есть и версия, что название связано с арабским словом Хелендж, которое означает «тополь». Эта версия объясняется тем, что в конце города действительно много серебристых тополей.

Легенда о садах — город украшают цветами

Согласно народным преданиям, Геленджик когда-то был окружен роскошными садами и буквально утопал в цветах. Местные жители сравнивают город с нарядной невестой, которую украшают цветами.

Возникло и появилось красивое, даже сказочное, название — невеста среди цветов, сообщает сайт Заметки географа.

Историческое название города

Интересно, что за всю свою многотысячелетнюю историю город несколько раз менял название в зависимости от государственных нужд.

В древности здесь была греческая колония под названием Торик, потом Рим называл ее Пагры, византийцы — Ептала (что значит «семь лагунов»), генуэзцы — Мавролако («черный залив»).

Современное название появилось в конце XV века, когда город вошел в состав Османской империи.