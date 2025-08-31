От невесты до садов: почему Геленджик так называется

Название города Геленджик — это загадка, которая хранит в себе истории разных эпох и разных народов.
На этом курорте на Черноморском побережье Краснодарского края есть как минимум несколько версий происхождения имени.
Турецкое признание — «белая невесточка»
Самая распространенная и романтичная версия гласит, что «Геленджик» — это слово турецкого происхождения. Гелина означает «невеста», а суффикс cik — уменьшительно-ласкательный.
Так что получается «невесточка» или «белая невесточка». Почему «белая»? Это связано с тем, что в Средние века здесь был крупный рынок белых невольниц — молодых славянок, которых турки вывозили в гаремы.
Местные жители и сегодня воспринимают версию этого символа города: на геленджикской набережной стоит скульптура стройной девушки в белом платье, которую называют «белая невеста».
Эта история, хоть и грустная, прочно вплелась в образ курорта.
Адыгейское определение — «маленькое пастбище»
Другая версия уходит к коренному населению края — адыгейцам. В их языке есть слово Хъулъыжъий, которое переводится как «маленькое пастбище» или «маленькая бухта».
Местные жители раньше делили бухты: Новороссийскую называли Большой, а геленджикскую — Малой. Это название отражает природные особенности местности и было связано с землями, где пасли скот.
Арабское признание — «тополь»
Есть и версия, что название связано с арабским словом Хелендж, которое означает «тополь». Эта версия объясняется тем, что в конце города действительно много серебристых тополей.
Легенда о садах — город украшают цветами
Согласно народным преданиям, Геленджик когда-то был окружен роскошными садами и буквально утопал в цветах. Местные жители сравнивают город с нарядной невестой, которую украшают цветами.
Возникло и появилось красивое, даже сказочное, название — невеста среди цветов, сообщает сайт Заметки географа.
Историческое название города
Интересно, что за всю свою многотысячелетнюю историю город несколько раз менял название в зависимости от государственных нужд.
В древности здесь была греческая колония под названием Торик, потом Рим называл ее Пагры, византийцы — Ептала (что значит «семь лагунов»), генуэзцы — Мавролако («черный залив»).
Современное название появилось в конце XV века, когда город вошел в состав Османской империи.
Таким образом, название Геленджика — не просто слово, а целая история. Оно хранит в себе следы разных народов, культур и эпох, от древних пастбищ до турецких завоеваний.