Мга в Ленобласти: поселок, где снимал Бодров и родилась легенда о «Маленьком Городе Алкоголиков»

Поселок Мга в Ленинградской области — место, пропитанное историей, воспоминаниями и удивительными переменами.
Связанный с детством и юностью многих петербуржцев, он уходит корнями в начале XX века и продолжает жить интересной жизнью в наши дни.
Легенды и реальность названия
Местные жители нередко шутят, что Мга — это аббревиатура, означающая «Маленький город алкоголиков».
На самом деле название произошло от реки Мги — одного из притоков Невы.
Существовала и легенда о богатой помещице Марии Григорьевне Апраксиной, чьими инициалами якобы объясняли это имя, в подтверждение даже приводилась станция Апраксин, расположенная неподалеку.
Исторический узел и наследие войны
Железнодорожная станция Мга появилась в начале XX века как часть Петербургско-Вологодской дороги и позже превратилась в важный железнодорожный узел с ветками в пяти направлениях.
В 1941 году через станцию проходили последние эвакуационные поезда из Ленинграда. Вскоре Мга оказалась под немецкой оккупацией почти на 2,5 года — станция и поселок были полностью разрушены.
Культурные метаморфозы: съемки и общественные пространства
В 2001 году на станции снимался дебютный фильм Сергея Бодрова-младшего «Сестры», который рассказывал о жизни в 90-х.
Сегодня от тогдашнего облика мало что осталось — надземный переход давно заменен на современную конструкцию, а послевоенные дома с фасадными датировками середины 50-х сейчас служат декорацией для фильмов о сталинской эпохе.
Интересный пример преобразования — здание бывшего сельсовета у железной дороги.
Оно стало храмом Николая Чудотворца в 1997 году, сменив множества обличий: от базы охраны до общежития. Этот храм — духовный преемник церкви, разрушенной в 50-х, которую на ее месте возвели под отдел милиции.
Современные общественные пространства Мги
В последние годы поселок заметно преобразился. В центре внимания — благоустроенные скверы и культурные объекты:
-
Сквер с кинотеатром «Октябрь», фонтаном, площадкой и памятником Ленину;
-
Композиция по мотивам «Кавказской пленницы»
-
Леонида Гайдая — три героя (Трус, Балбес и Бывалый) неоднократно становились объектом вандализма, но балбесовскую фигуру пришлось восстанавливать заново;
-
Почтовый сквер с информационными щитами об истории почты России;
-
Литературный сквер с «литературными скамейками», изображениями героев сказок и дубом из пушкинского Лукоморья.
Литературные мосты: фестиваль, объединяющий поселок
Одно из главных событий года — международный литературно-музыкальный фестиваль «Мгинские мосты».
Уже более 15 лет известные писатели и музыканты проводят мастер-классы, круглые столы, литературные гостиные и публичные чтения, наполняя поселок творческой жизнью.
Мга — поселок с прошлым и будущим
Несмотря на мрачные годы 90-х, когда Мга казалась «городом алкоголиков», сегодня это крупный культурный центр на границе Петербурга.
Местные уже не хотят ассоциироваться с прошлыми стереотипами — они гордятся своим историческим наследием, уютными улицами и насыщенной общественной жизнью.