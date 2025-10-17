Мга в Ленобласти: поселок, где снимал Бодров и родилась легенда о «Маленьком Городе Алкоголиков»

Как маленький поселок стал сценой для фильмов и фестивалей.

Поселок Мга в Ленинградской области — место, пропитанное историей, воспоминаниями и удивительными переменами.

Связанный с детством и юностью многих петербуржцев, он уходит корнями в начале XX века и продолжает жить интересной жизнью в наши дни.

Легенды и реальность названия

Местные жители нередко шутят, что Мга — это аббревиатура, означающая «Маленький город алкоголиков».

На самом деле название произошло от реки Мги — одного из притоков Невы.

Существовала и легенда о богатой помещице Марии Григорьевне Апраксиной, чьими инициалами якобы объясняли это имя, в подтверждение даже приводилась станция Апраксин, расположенная неподалеку.

Исторический узел и наследие войны

Железнодорожная станция Мга появилась в начале XX века как часть Петербургско-Вологодской дороги и позже превратилась в важный железнодорожный узел с ветками в пяти направлениях.

В 1941 году через станцию проходили последние эвакуационные поезда из Ленинграда. Вскоре Мга оказалась под немецкой оккупацией почти на 2,5 года — станция и поселок были полностью разрушены.

Культурные метаморфозы: съемки и общественные пространства

В 2001 году на станции снимался дебютный фильм Сергея Бодрова-младшего «Сестры», который рассказывал о жизни в 90-х.

Сегодня от тогдашнего облика мало что осталось — надземный переход давно заменен на современную конструкцию, а послевоенные дома с фасадными датировками середины 50-х сейчас служат декорацией для фильмов о сталинской эпохе.

Интересный пример преобразования — здание бывшего сельсовета у железной дороги.

Оно стало храмом Николая Чудотворца в 1997 году, сменив множества обличий: от базы охраны до общежития. Этот храм — духовный преемник церкви, разрушенной в 50-х, которую на ее месте возвели под отдел милиции.

Современные общественные пространства Мги

В последние годы поселок заметно преобразился. В центре внимания — благоустроенные скверы и культурные объекты:

Сквер с кинотеатром «Октябрь», фонтаном, площадкой и памятником Ленину;

Композиция по мотивам «Кавказской пленницы»

Леонида Гайдая — три героя (Трус, Балбес и Бывалый) неоднократно становились объектом вандализма, но балбесовскую фигуру пришлось восстанавливать заново;

Почтовый сквер с информационными щитами об истории почты России;

Литературный сквер с «литературными скамейками», изображениями героев сказок и дубом из пушкинского Лукоморья.

Литературные мосты: фестиваль, объединяющий поселок

Одно из главных событий года — международный литературно-музыкальный фестиваль «Мгинские мосты».

Уже более 15 лет известные писатели и музыканты проводят мастер-классы, круглые столы, литературные гостиные и публичные чтения, наполняя поселок творческой жизнью.

Мга — поселок с прошлым и будущим

Несмотря на мрачные годы 90-х, когда Мга казалась «городом алкоголиков», сегодня это крупный культурный центр на границе Петербурга.

Местные уже не хотят ассоциироваться с прошлыми стереотипами — они гордятся своим историческим наследием, уютными улицами и насыщенной общественной жизнью.