Невидимая армия Петербурга: более тысячи человек вручную убирают улицы города

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни сохранится снег с дождём. По информации, предоставленной пресс-службой аппарата вице-губернатора Евгения Разумишкина, сегодня в восемь утра для очистки улиц на работу вышли 739 единиц техники и 1005 сотрудников, занятых ручной уборкой.
Дорожные службы сосредоточены на расчистке главных автотрасс, зон ожидания городского транспорта и пешеходных переходов.
«Особое внимание уделяется набережным, путепроводам, тротуарам, а также пешеходным переходам», — уточняется в сообщении.
В обязанности работников жилищных агентств входит уборка территорий возле контейнеров для отходов, а также подходов к социально важным учреждениям. В связи с тем, что ночью ожидается понижение температуры ниже нуля, дорожное полотно предварительно обрабатывают материалами против скольжения.
- Задействовано: 739 единиц специализированной техники
- 1005 человек вручную убирают снег и наледь
