Невидимая армия Петербурга: более тысячи человек вручную убирают улицы города

Опубликовано: 28 декабря 2025 12:59
В преддверии ночных заморозков городские службы начали заранее обрабатывать дороги противогололёдными средствами.

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни сохранится снег с дождём. По информации, предоставленной пресс-службой аппарата вице-губернатора Евгения Разумишкина, сегодня в восемь утра для очистки улиц на работу вышли 739 единиц техники и 1005 сотрудников, занятых ручной уборкой.

Дорожные службы сосредоточены на расчистке главных автотрасс, зон ожидания городского транспорта и пешеходных переходов.

«Особое внимание уделяется набережным, путепроводам, тротуарам, а также пешеходным переходам», — уточняется в сообщении.

В обязанности работников жилищных агентств входит уборка территорий возле контейнеров для отходов, а также подходов к социально важным учреждениям. В связи с тем, что ночью ожидается понижение температуры ниже нуля, дорожное полотно предварительно обрабатывают материалами против скольжения.

  • Задействовано: 739 единиц специализированной техники
  • 1005 человек вручную убирают снег и наледь

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
