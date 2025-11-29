Городовой / Город / Невский снова под карандаш: в Петербурге ищут подрядчика для проекта нового ремонта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Невский снова под карандаш: в Петербурге ищут подрядчика для проекта нового ремонта

Опубликовано: 29 ноября 2025 19:51
Невский снова под карандаш: в Петербурге ищут подрядчика для проекта нового ремонта
Невский снова под карандаш: в Петербурге ищут подрядчика для проекта нового ремонта
Городовой ру

Невский проспект снова ждёт ремонт тротуаров: власти запустили тендер на 29,5 миллиона рублей, чтобы выбрать проектировщиков и всё согласовать к маю 2026-го.

В Санкт-Петербурге собираются провести очередную реконструкцию тротуаров на Невском проспекте. Для этих целей городские власти объявили конкурс на выбор организации, которая разработает новый проект ремонта. Начальная стоимость контракта превышает 29,5 миллиона рублей.

Информация о тендере появилась 28 ноября на государственном портале закупок, а заявки будут принимать до 15 декабря. Исполнитель должен создать проект и утвердить документацию в согласовании с Комитетом по охране памятников и Градостроительным комитетом. При подготовке должны быть учтены особенности 90 объектов архитектурного наследия, которые находятся вблизи.

Весь Невский проспект включён в программу ремонта, а работы разделят на три этапа. Окончание всех проектных и согласовательных процедур, как и выполнение работ, запланировано не позднее 21 мая 2026 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью