Невский снова под карандаш: в Петербурге ищут подрядчика для проекта нового ремонта

В Санкт-Петербурге собираются провести очередную реконструкцию тротуаров на Невском проспекте. Для этих целей городские власти объявили конкурс на выбор организации, которая разработает новый проект ремонта. Начальная стоимость контракта превышает 29,5 миллиона рублей.
Информация о тендере появилась 28 ноября на государственном портале закупок, а заявки будут принимать до 15 декабря. Исполнитель должен создать проект и утвердить документацию в согласовании с Комитетом по охране памятников и Градостроительным комитетом. При подготовке должны быть учтены особенности 90 объектов архитектурного наследия, которые находятся вблизи.
Весь Невский проспект включён в программу ремонта, а работы разделят на три этапа. Окончание всех проектных и согласовательных процедур, как и выполнение работ, запланировано не позднее 21 мая 2026 года.