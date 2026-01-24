Нежнее томленой говядины, слаще мороженого: эта свинина тает во рту

Хотите приготовить свинину, которая поразит гостей своей нежностью и сочностью, как в хорошем ресторане? Профессиональные повара используют простой, но эффективный метод, не требующий дорогих ингредиентов. Результат — мясо, которое буквально тает во рту.
Ингредиенты
- Свиная шея или корейка — 1,5 кг
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Морковь — 1 шт.
- Масло растительное — 2-3 ст. ложки
- Соль, перец чёрный молотый, любимые специи (паприка, прованские травы) — по вкусу
- Фольга для запекания
Приготовление
Шаг 1. Подготовка и шпигование. Очищенный чеснок и морковь нарежьте тонкими брусочками. Острым ножом сделайте в мясе глубокие, но не сквозные надрезы и плотно нашпигуйте их подготовленными овощами.
Шаг 2. Обмазка и обжарка. Смешайте растительное масло с солью, перцем и специями. Тщательно обмажьте этим маринадом весь кусок мяса. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и быстро обжарьте свинину со всех сторон до образования равномерной золотистой корочки. Этот шаг «запечатывает» соки внутри.
Шаг 3. Запекание. Плотно заверните мясо в фольгу и отправьте в разогретую до 180°C духовку. Запекайте примерно 1,5 часа. Дайте готовой свинине немного «отдохнуть» в фольге, затем нарежьте и подавайте. Мясо получится невероятно мягким и ароматным.