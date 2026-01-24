Городовой / Полезное / Нежнее томленой говядины, слаще мороженого: эта свинина тает во рту
Нежнее томленой говядины, слаще мороженого: эта свинина тает во рту

Опубликовано: 24 января 2026 20:30
 Проверено редакцией
свинина
Фото: Городовой.ру

Хотите приготовить свинину, которая поразит гостей своей нежностью и сочностью, как в хорошем ресторане? Профессиональные повара используют простой, но эффективный метод, не требующий дорогих ингредиентов. Результат — мясо, которое буквально тает во рту.

Ингредиенты

  • Свиная шея или корейка — 1,5 кг
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Морковь — 1 шт.
  • Масло растительное — 2-3 ст. ложки
  • Соль, перец чёрный молотый, любимые специи (паприка, прованские травы) — по вкусу
  • Фольга для запекания

Приготовление

Шаг 1. Подготовка и шпигование. Очищенный чеснок и морковь нарежьте тонкими брусочками. Острым ножом сделайте в мясе глубокие, но не сквозные надрезы и плотно нашпигуйте их подготовленными овощами.

Шаг 2. Обмазка и обжарка. Смешайте растительное масло с солью, перцем и специями. Тщательно обмажьте этим маринадом весь кусок мяса. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и быстро обжарьте свинину со всех сторон до образования равномерной золотистой корочки. Этот шаг «запечатывает» соки внутри.

Шаг 3. Запекание. Плотно заверните мясо в фольгу и отправьте в разогретую до 180°C духовку. Запекайте примерно 1,5 часа. Дайте готовой свинине немного «отдохнуть» в фольге, затем нарежьте и подавайте. Мясо получится невероятно мягким и ароматным.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
