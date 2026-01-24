Нежнее томленой говядины, слаще мороженого: эта свинина тает во рту

Новости по теме

Пряный кофе со специями заменил мне Флэт Уайт: секретные специи - прокачивают аромат, убивают горечь

Перейти

За кожей лица мне помогают ухаживать эфирные масла: остановился на этих

Перейти

Я пожарил свинину по этому рецепту и понял, что зря ел шашлык: отрываю рецепт от сердца

Перейти

В составе повсеместно спред: как выбрать настоящее сливочное масло в «Магнитах» и «Перекрестках»

Перейти

Беру окорока, не добавляю специй и запекаю в духовке до золота: семья требует добавки и обгладывает до костей

Перейти