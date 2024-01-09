Нежнейший крем-чиз из кефира: обойдется в разы дешевле покупного

Приготовление домашнего торта с начинкой крем-чиз может влететь в копеечку. Чтобы сэкономить семейный бюджет, можно не покупать дорогостоящий продукт, а сделать его самостоятельно.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

кефир 3,2% — 1 л,

жирные сливки — 100 мл.,

сахарная пудра — 150 г.

Кефир нужно вылить в миску, по размеру подходящую под ваш дуршлаг, а затем убрать в морозилку. Когда кисломолочный продукт застынет, нужно переложить его в сито, застеленное марлей, и установить тару над емкостью большего размера. По мере оттаивания жидкость будет стекать в нее.

Когда масса немного размягчится, сверху можно установить груз, чтобы процесс шел быстрее. Это может быть кастрюля с водой. Всю конструкцию нужно убрать в холодильник на два дня. За это время вся сыворотка должна стечь, отмечает автор Дзен-канала «Хочу торт!»

Далее получившуюся массу нужно пробить блендером, добавить сливки и сахарную пудру. Готовым кремом можно смазывать коржи.

Источник фото: Дзен-канал «Хочу торт!»

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