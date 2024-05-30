Грязное море и адские пробки: реальные отзывы туристов о Сочи

Не зря опытные путешественники советуют читать отзывы о той или иной стране, куда вы отправляетесь. В путеводителях и на официальных сайтах все будто медом намазано, но это лишь для отвода глаз. С реальными проблемами люди сталкиваются уже на месте, когда и билеты куплены, и отель заказан. О Сочи пишут много и плохо. И действительно есть за что.

Про море

Больше всего негативных отзывов о грязном море и пляже. Он далеко не такой, каким показывают его в турагентствах городов России. У работников есть задача продать как можно больше путевок, поэтому они пойдут на все, чтобы затуманить вам разум. Всегда читайте реальные впечатления туристов и тогда все минусы курорта чем-то шокирующим не станут.

«Это ужасное место. Цены заоблачные, сервиса никакого, море холодное и грязное, пляж ужасный и грязный, фрукты стоят дороже чем там откуда мы приехали. На пляже платные туалеты, душ — это просто убожество! Туда вставать вообще не хочется».

Много пишут и о ротовирусе, которым заболевает чуть ли не каждый второй турист. И дело вовсе не в том, что люди не моют руки или едят грязные фрукты с прилавка. Все дело в море, в которое сливаются стоки и канализация. На городской пляж туристы вообще не советуют ходить, чтобы не оказаться в больнице с отравлением.

«Все говорят что в море ротовирус, но при этом все купаются, а потом ходят по улицам и просто блюют! Бедные дети! Сутками сидят в отеле с ротовирусом, скорые просто уже не в силах приехать на вызов, со слов продавцов, все инфекционные больницы переполнены. А один день по улице безостановочно текла канализация! Вонь стояла. И как вы думаете куда она текла? Правильно, в морюшко!»

Источник фото: Legion-Media

Про дороги

Не лучше обстоят дела и с дорогами, пробками, да и в целом автомобилями. Пешеходов в Сочи ни во что не ставят, уверяют отдыхающие. Есть шанс угодить на стол хирурга, так как людей на курорте особо пропускать водители не спешат. Есть риск угодить в ДТП.

«Из-за санкций пришлось ехать на курорты России, полетели в Сочи. Это просто помойка, а не город. Как деревня, только с морем. Никогда больше не полечу, лучше на озере в своем Урале с палаткой отдохну. Никакой инфраструктуры, ребенка сводил в океанариум, ставки на него делал. Хуже нашего городского аквариума, торгаши месте надоели».

Источник фото: Legion-Media

В целом на портале «Отзовик» Сочи называют настоящей деревней с бесконечной пробкой. Конечно, красота в глазах смотрящего, но подобные впечатления приезжих тоже нужно учитывать. Большинство гидов о таком вам точно не скажут, а узнать правду еще перед поездкой очень полезно.

«Не понимаю, почему так много хороших отзывов, и вот вам вся правда о Сочи. Город просто ужасный! Везде мусор, очень много колхозного самостроя, полное отсутствие нормальных пешеходных дорог, зато машины со всех сторон. Движение в городе ужасное, хаотичное и очень наглое. Пешеходные светофоры не больше 10 секунд. Вечная пробка. На единственной главной дороге до аэропорта из Сочи можно встать на два часа и это в норме вещей. Вообщем выглядит все как лет 15 назад на окраинах Москвы».

Сто раз подумайте, хотите ли вы посетить Сочи именно в туристический сезон. Туристы уверяют, что с мая по сентябрь это станет для вас настоящим адом.

Источник фото: Legion-Media