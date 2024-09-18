Городовой / Город / Ни копейки не возьмут: пассажирам Пулково предоставят бесплатный трансфер до аэропорта, но не всем
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Ни копейки не возьмут: пассажирам Пулково предоставят бесплатный трансфер до аэропорта, но не всем

18 сентября 2024 12:40
Ни копейки не возьмут: пассажирам Пулково предоставят бесплатный трансфер до аэропорта, но не всем
Ни копейки не возьмут: пассажирам Пулково предоставят бесплатный трансфер до аэропорта, но не всем
Legion-media

Совсем скоро до терминала начнет курсировать новый комфортный шаттл.

Аэропорт Пулково объявил о запуске бесплатного ночного шаттла, который будет курсировать от парковки P0 до терминала. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, новый сервис позволит пассажирам оставить автомобиль на бесплатной парковке и добраться до аэропорта на трансфере.

«Теперь пассажиры могут оставить свой автомобиль на бесплатной парковке P0 и добраться до аэропорта на бесплатном трансфере. Шаттл будет курсировать с 1:00 до 5:00 каждый час», — рассказали представители аэропорта.

Маршрут шаттла включает несколько остановок: Outlet Village Pulkovo, ТРК «Лето», остановку на Внуковской улице и парковку P4 в Пулково.

Также в расписании Пулково впервые появятся зимние рейсы в Шанхай. Авиакомпания China Eastern Airlines будет выполнять полеты между Петербургом и Шанхаем трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям, пишет КП.

Новости по теме
Пассажиры даже устроили бунт: в Пулково задерживают один рейс за другим Пассажиры даже устроили бунт: в Пулково задерживают один рейс за другим 18 сентября 2024 12:40
Катайтесь хоть круглосуточно: кому в Санкт-Петербурге предоставят право на бесплатный проезд в транспорте Катайтесь хоть круглосуточно: кому в Санкт-Петербурге предоставят право на бесплатный проезд в транспорте 18 сентября 2024 12:40
Присвоил забытое и пожалел: в Пулково задержали мужчину, укравшего часы за 10 тысяч Присвоил забытое и пожалел: в Пулково задержали мужчину, укравшего часы за 10 тысяч 18 сентября 2024 12:40
Бонусная пенсия: престарелым россиянам хотят предоставить еще одну выплату Бонусная пенсия: престарелым россиянам хотят предоставить еще одну выплату 18 сентября 2024 12:40
Доехать до дачи станет еще проще: кому в Петербурге разрешат ездить на автобусах бесплатно Доехать до дачи станет еще проще: кому в Петербурге разрешат ездить на автобусах бесплатно 18 сентября 2024 12:40
Автор:
Ольга Хромова
Город Санкт-ПетербургТранспорт
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».