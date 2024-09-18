Ни копейки не возьмут: пассажирам Пулково предоставят бесплатный трансфер до аэропорта, но не всем

Аэропорт Пулково объявил о запуске бесплатного ночного шаттла, который будет курсировать от парковки P0 до терминала. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, новый сервис позволит пассажирам оставить автомобиль на бесплатной парковке и добраться до аэропорта на трансфере.

«Теперь пассажиры могут оставить свой автомобиль на бесплатной парковке P0 и добраться до аэропорта на бесплатном трансфере. Шаттл будет курсировать с 1:00 до 5:00 каждый час», — рассказали представители аэропорта.

Маршрут шаттла включает несколько остановок: Outlet Village Pulkovo, ТРК «Лето», остановку на Внуковской улице и парковку P4 в Пулково.

Также в расписании Пулково впервые появятся зимние рейсы в Шанхай. Авиакомпания China Eastern Airlines будет выполнять полеты между Петербургом и Шанхаем трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям, пишет КП.