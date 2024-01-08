Ни одной иголки не останется: простой трюк поможет «замести следы» от живой ели

Самое тяжелое время наступает после новогодних праздников, когда приходит время уборки. Начинать нужно с живой ели, которая успела наследить в квартире иголками. Чтобы не разнести мусор повсюду, действуйте осторожно.

Когда начнете снимать все игрушки, заранее подстелите под вечнозеленую красавицу пленку или ненужную ткань. В нее же потом завернете дерево и отправите в пункт утилизации. Ветки рекомендуется спилить, ведь так будет проще выносить елку.

Попрощавшись с главным символом Нового года, необходимо замести шваброй разбросанные иголки. Пылесосом пользоваться не стоит, так как они могут его сломать. Лучше наклейте на ладонь широкую ленту скотча и пройдитесь рукой по полу, не забывая про углы. Занятие трудоемкое, но эффективное, передает Дзен-канал «Ремэлль — Дизайн Ремонт Жизнь».

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