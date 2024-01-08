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Ни одной иголки не останется: простой трюк поможет «замести следы» от живой ели

Ни одной иголки не останется: простой трюк поможет «замести следы» от живой ели
Как полностью очистить пол от иголок новогодней елки

Пылесос лучше даже не включать.

Самое тяжелое время наступает после новогодних праздников, когда приходит время уборки. Начинать нужно с живой ели, которая успела наследить в квартире иголками. Чтобы не разнести мусор повсюду, действуйте осторожно.

Когда начнете снимать все игрушки, заранее подстелите под вечнозеленую красавицу пленку или ненужную ткань. В нее же потом завернете дерево и отправите в пункт утилизации. Ветки рекомендуется спилить, ведь так будет проще выносить елку.

Попрощавшись с главным символом Нового года, необходимо замести шваброй разбросанные иголки. Пылесосом пользоваться не стоит, так как они могут его сломать. Лучше наклейте на ладонь широкую ленту скотча и пройдитесь рукой по полу, не забывая про углы. Занятие трудоемкое, но эффективное, передает Дзен-канал «Ремэлль — Дизайн Ремонт Жизнь».

Источник фото: Изображение от ArthurHidden на Freepik

Общество Дом Советы Праздники
8 января 2024 09:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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