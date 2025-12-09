Городовой / Город / Ни одной машины — и космический тариф: в Петербурге объяснили цену стоянки на пустующей улице
Ни одной машины — и космический тариф: в Петербурге объяснили цену стоянки на пустующей улице

Опубликовано: 9 декабря 2025 20:00
парковка
Ни одной машины — и космический тариф: в Петербурге объяснили цену стоянки на пустующей улице
Global Look Press / Elena Mayorova

Новое ценообразование помогло снизить уровень загруженности центральных улиц

Центр организации парковочного пространства Санкт-Петербурга пояснил, почему стоимость стоянки на некоторых улицах достигла 360 рублей в час, несмотря на то, что эти участки часто остаются свободными от автомобилей.

Отмечается, что новое ценообразование помогло снизить уровень загруженности центральных улиц, благодаря чему появились доступные места для тех, кто направляется в центр ненадолго.

Такой подход призван предотвращать скопление машин и сохранять возможность кратковременной стоянки.

Значения тарифов устанавливаются с учётом показателей загрузки за прошлый период. Самая высокая плата — 360 рублей за час — действует там, где сохраняется существенный спрос на парковку.

В основном это касается центральных районов, где расположены учреждения, достопримечательности и деловые центры.

Введённые тарифы не имеют оперативного характера и не корректируются в течение дня или недели, а сохраняются неизменными на конкретных улицах.

Такой способ регулирования обеспечивает упорядоченность дорожного движения и даёт возможность сохранять свободные места в наиболее востребованных зонах.

Это решение носит стратегический характер и направлено на перспективное распределение транспортных потоков.

Для того чтобы уточнить действующие тарифные зоны или узнать актуальную стоимость парковки, рекомендуется воспользоваться официальными интернет-ресурсами или мобильным приложением, посвящённым городским парковкам.

Теперь у горожан есть возможность заранее планировать стоянку, используя эти цифровые сервисы.

Подробная информация доступна на специализированных сайтах и через приложение «Парковки СПБ».

Автор:
Юлия Аликова
Город
