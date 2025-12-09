Ни одной машины — и космический тариф: в Петербурге объяснили цену стоянки на пустующей улице

Центр организации парковочного пространства Санкт-Петербурга пояснил, почему стоимость стоянки на некоторых улицах достигла 360 рублей в час, несмотря на то, что эти участки часто остаются свободными от автомобилей.
Отмечается, что новое ценообразование помогло снизить уровень загруженности центральных улиц, благодаря чему появились доступные места для тех, кто направляется в центр ненадолго.
Такой подход призван предотвращать скопление машин и сохранять возможность кратковременной стоянки.
Значения тарифов устанавливаются с учётом показателей загрузки за прошлый период. Самая высокая плата — 360 рублей за час — действует там, где сохраняется существенный спрос на парковку.
В основном это касается центральных районов, где расположены учреждения, достопримечательности и деловые центры.
Введённые тарифы не имеют оперативного характера и не корректируются в течение дня или недели, а сохраняются неизменными на конкретных улицах.
Такой способ регулирования обеспечивает упорядоченность дорожного движения и даёт возможность сохранять свободные места в наиболее востребованных зонах.
Это решение носит стратегический характер и направлено на перспективное распределение транспортных потоков.
Для того чтобы уточнить действующие тарифные зоны или узнать актуальную стоимость парковки, рекомендуется воспользоваться официальными интернет-ресурсами или мобильным приложением, посвящённым городским парковкам.
Теперь у горожан есть возможность заранее планировать стоянку, используя эти цифровые сервисы.
Подробная информация доступна на специализированных сайтах и через приложение «Парковки СПБ».