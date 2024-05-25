Какие кресла в самолете считают самыми безопасными при турбулентности

Аэрофобов в России после недавнего инцидента с сингапуским Boeing явно прибавилось. Во время сильной турбулентности около 70 человек на борту получили травмы разной степени тяжести, а два пассажира погибли. Опытная стюардесса дала советы, как минимизировать риски получить ушибы и переломы во время тряски.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Во-первых, она рекомендовала не отстегивать ремни безопасности на протяжение всего рейса. Исключение можно сделать ради похода в туалет или небольшой "прогулки" между рядами, когда затекли ноги. Но и в эти моменты надо быть осторожными. Если случится резкое снижение, падение в воздушную яму, вы не успеете ухватиться за кресла и, скорее всего подлетите к потолку и сильно ударитесь.

Во-вторых, надо изначально бронировать безопасные места в салоне, где риск травмироваться будет намного ниже. Эксперты считают, что такие кресла расположены в передней части лайнера: над крыльями или сразу за кабиной пилота. Сами капитаны воздушных суден говорят, что во время турбулентности они не особо ощущают, что борт трясет. А значит, самые комфортные в этом плане места как раз у них. Но пассажиров туда не пускают, а значит надо искать ближайшие к кабине кресла. Даже если за них придется доплатить, вы не пожалеете и спокойно перенесете неблагоприятные моменты во время рейса.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Члены экипажа поделились одним важным нюансом, который обычно не раскрывают туристам. Бывает, что пассажиры ведут себя слишком уж шумно и даже буйно: кричат, бегают по салону и не дают покоя бедным стюардессам. В этот момент может внезапно загореться табличка "Пристегните ремни!". Испугавшись турбулентности, все рассаживаются по местам и затихают, ну а бортпроводницы наконец могут хотя бы ненадолго расслабиться. Это называют "искусственной турбулентностью" и применяют только в крайних случаях.

Источник фото: legion-media.ru