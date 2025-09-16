Городовой / Общество / Найден новый тип личности: что это за люди и почему им комфортно быть в стороне
Найден новый тип личности: что это за люди и почему им комфортно быть в стороне

Опубликовано: 16 сентября 2025 09:01
Новый тип личности: ортоверты
Найден новый тип личности: что это за люди и почему им комфортно быть в стороне
Представители осознанно дистанцируются от групповых норм и ценностей, предпочитая индивидуальность и глубину.

Ученые предполагают, что все рождаются отровертами. Но с детства люди подвергаются социализации, которая подталкивает к принадлежности к определенным группам — по вере, профессии или интересам.

“Большинство людей принимает и чувствует себя их частью, но отроверты предпочитают оставаться в стороне”, — приводит слова психиатров New Scientist.

Ценность идеи

Отроверты могут быть общительными и адаптированными, но при этом “держатся в стороне”.

Их ключевое отличие — “ценность идеи не зависит от того, сколько людей ее разделяет”.

Главная черта отровертов — они не чувствуют давления «быть как все» и не боятся потерять одобрение.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
