Никаких диет и кремов до 30 лет: раскрыты секреты красоты итальянок

Жительницы Италии могут похвастаться достойной красотой. Софи Лорен, Орнелла Мути и, конечно же, Моника Беллуччи разбили немало мужских сердец. Женщины во всем мире стараются на них равняться. Однако подход к сохранению молодости и привлекательности у итальянок не такой, как привыкли в России.

Никаких диет

Если женщине в Италии требуется сбросить пару–тройку килограммов в лету, она ни за что не сядет на диету, а вместо этого отправится прямиком в спортзал. Итальянкам куда проще истязать себя тренировками, нежели отказаться от пасты или любимых пирожных.

Более того, ужин у местных красавиц всегда поздний. Основной прием пищи, как правило, приходится на 21.00. Передвинуть его даже у отчаянно желающих похудеть никак не выходит. Тем не менее благодаря натуральным продуктам ожирения по «американскому» сценарию у жителей Италии не наблюдается. А еще в плюс играет привычка пить много воды — как минимум два литра в день.

Источник фото: Legion-Media

Реже моют голову

Итальянки считают, что мыть голову каждый день чрезвычайно вредно. А обладательницы кудрявых волос их даже не расчесывают. Якобы иначе есть риск повредить структуру волоса.

Не трогают брови

Большинство итальянок стремятся сохранить брови нетронутыми. Лишний раз волоски стараются не выщипывать, а лишь расчесывают и укладывают гелем.

Источник фото: Legion-Media

Пользуются особыми помадами

Перед выходом из дома в солнечный день итальянки не забывают нанести на губы помаду с SPF-защитой. Благодаря этому кожа остается защищенной и не трескается.

Крема — после 30 лет

Если в России матери стараются привить девочкам привычку ухаживать за кожей еще с молодости, то у итальянок так не принято. Уходовые средства они начинают покупать только тогда, когда им исполняется 30 лет. Местные женщины не верят, что крем может отсрочить появление морщин. Поэтому в косметических магазинах продают в основном декоративную косметику.

«Многие девушки сразу же, минуя стадию кремов и масок, переходят на ботокс. Результат-то заметен уже через пару дней!» — пояснила переехавшая в Италию россиянка порталу Beauty Insider.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media