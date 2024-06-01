Песчаный пляж простив галечного: плюсы и минусы, о которых нужно знать каждому туристу

Чаще всего на фотографиях из курортных городков и стран виднеются великолепные песчаные пляжи, однако приезжая, например, в Краснодарский край, туристы вынуждены отдыхать на жесткой гальке. Кто-то уверяет, что это лучше и полезнее для здоровья, но не миф ли это для успокоения души? Разбираем плюсы и минусы каждой поверхности, чтобы отпуск не стал настоящей пыткой.

Песчаные пляжи: плюсы и минусы

Если говорить о плюсах, то их очень много. Конечно, в первую очередь на таком покрытии приятно лежать и загорать. Ничего не упирается в бока и не оставляет болезненные следы. Дети могут спокойно построить песочные замки или даже вырыть яму. Для развлечения наследника нужно всего лишь взять с собой пару маленьких ведерок или лопаточку.

Также на песке можно спокойно и без опаски играть в волейбол, фрисби, бегать или запускать воздушного змея не боясь подвернуть ногу или пораниться. На каменном пляже это намного проблематичнее.

Некоторые врачи считают, что закапывание по пояс в песок очень полезная процедура. Все прогревается изнутри как в настоящей бане. А еще заход в воду на песочных пляжах чаще всего достаточно пологий. Вы не попадете сразу на глубину.

Источник фото: Legion-Media

Если говорить о минусах, то они тоже имеются, не все так гладко, как хотелось. Естественно, при мельчайшем дуновении ветра весь песок окажется у вас в еде, на зубах, в глазах или ушах. Это не очень приятно. Вода на песчаных пляжах цветет и неприятно пахнет. Кроме того, там много тины и водорослей, которые цепляются за ноги во время купания.

Песок очень быстро нагревается и это может стать настоящей пыткой, если вы захотите куда-либо пройтись, например, за кукурузой или водой. Ступни явно будут чувствовать себя как на раскаленной сковороде.

Галечные пляжи: плюсы и минусы

Из плюсов галечных пляжей — отсутствие мусора на ногах, в еде или в глазах. Ваши ступни будут чистыми и коврик вы точно не испачкаете. Кроме того, небольшие камушки могут приятно массировать все тело получше крепких рук массажиста.

Вода у галечных пляжах не цветет и не пахнет, дно чаще всего чистое и прозрачное. Там меньше отдыхающих, чем на песчаных, поэтому на головах друг у друга вы сидеть точно не будете.

Из камушков дети могут собирать башни, а еще можно устроить соревнования на поиск самого красивого экземпляра. Дети будут в восторге от такой игры и часами будут рыскать по пляжу.

Источник фото: Legion-Media

Минусы тоже имеются. Не всем нравится эффект массажа и лежание на твердой поверхности. Кроме того галька тоже сильно нагревается на солнце, так что и тут ступням будет горячо. Поранить ногу на таком пляже проще простого.

Обычно дно у галечных пляжей достаточно обрывистое, резкое. Можно попасть в яму и сильно испугаться, особенно если плавать человек не умеет. Входить в воду вообще желательно в специальных тапках, чтобы не порезаться.

Источник фото: Legion-Media