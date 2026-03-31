Носил название "Свердловск-45": Как сейчас живёт закрытый при СССР город, и можно ли в него попасть

Информация о городе в Свердловской области.

Немногие знают, но во времена СССР в нашей стране были особые города, которых не было на географических картах. Они имели статус секретных, им даже стандартное название не присваивалось. А всё из-за испытаний и производств, которые правительство не хотело предавать огласке.

Одним и таких городов был населённый пункт, носивший название "Свердловск-45".

Сейчас он называется "Лесной", до 1994 года жизнь населённого пункта была окружена строгой секретностью.

Лесной является атомным промышленным центром, он построен вокруг предприятия "Электрохимприбор", деятельность которого в советское время скрывалась.

Населённый пункт и сейчас является закрытым, попасть в него можно только по специальному разрешению, которое имеют постоянные жители города, также можно сделать его для родственников. Простым туристам въезда в населённый пункт нет, что делает его ещё более привлекательным.

Лесной интересен своим развитием. Как и многие закрытые города он "рос" обособленно, что наложило отпечаток на архитектуру, быт и жизнь людей, сделало населённый пункт отличным от типичных российских городов, самобытным.

Если удастся попасть в Лесной, то можно посетить краеведческий музей, который хранит историю населённого пункта. Также интересно будет насладиться богатой уральской природой, окружающий закрытый город.

Здесь есть живописные места, идеальные для сбора грибов, ягод, пеших и велосипедных прогулок.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, где можно отдохнуть "как на Бали" в часе езды от Москвы.