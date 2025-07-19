Новая трасса А-289 из Краснодара в Крым: турист проехал по ней и нашел всего один минус

Путь до Крымского моста стал быстрее и удобнее, но не без нюансов.

Новая платная трасса А-289, соединяющая Краснодар и Крымский мост, продолжает собирать отзывы водителей. Один из автомобилистов поделился впечатлениями от поездки, отметив как плюсы, так и один значимый минус.

Трасса была введена в эксплуатацию в декабре 2024 года, а с недавнего времени проезд по ней стал платным. Общая протяжённость — около 120 км, старт — в районе станицы Марьянской, финиш — почти у самого Крымского моста.

Стоимость — 750 рублей за весь участок. Однако фактическая сумма может отличаться из-за банковской комиссии: автомобилист, оплативший проезд через «Госуслуги», заплатил 772,5 рубля.

На дороге действует система «Свободный поток» — оплата взимается автоматически благодаря камерам над трассой, остановки не требуются. Счет приходит водителю позже, в среднем — в течение суток.

Среди плюсов — хорошее освещение (за исключением одного короткого отрезка после анапского съезда, где свет пока не проведён), разделительные бетонные блоки и безопасная инфраструктура. По трассе удобно расположены заправки и зоны отдыха с беседками, скамейками и туалетами.

Из минусов автомобилист отметил лишь сбои в работе навигатора. На некоторых участках он перестаёт обновляться, но дорожные указатели помогают не сбиться с маршрута.

Скорость передвижения — ещё один важный плюс. По словам водителя, время в пути сократилось в два раза. Единственная серьёзная задержка возникает уже на подходе к Крымскому мосту — из-за досмотров.

Несмотря на это, трасса получила положительную оценку и рекомендуется к использованию для тех, кто хочет доехать до Крыма быстро и комфортно.