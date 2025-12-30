Городовой / Город / Новогодний сюрприз для автомобилистов: с 31 декабря в Выборгском районе ограничат движение по Крапивному переулку
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Килька втридорога? Чем анчоусы лучше нашей петербуржской мини-сельди Полезное
Увидеть судьбу: что сделать в новогоднюю ночь, чтобы узнать будущее Общество
Календарь браков‑2026: какие даты разбирают в первую очередь Город
Превращаем желания в реальность: ритуалы, работающие в новогоднюю ночь Общество
У тех, кто посмотрит поздравление президента раньше положенного, 2026-й будет самым проблемным в истории Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Полезное

Новогодний сюрприз для автомобилистов: с 31 декабря в Выборгском районе ограничат движение по Крапивному переулку

Опубликовано: 30 декабря 2025 04:00
Новогодний сюрприз для автомобилистов: с 31 декабря в Выборгском районе ограничат движение по Крапивному переулку
Новогодний сюрприз для автомобилистов: с 31 декабря в Выборгском районе ограничат движение по Крапивному переулку
Городовой ру

Завершение работ на участке запланировано на 30 апреля 2026 года.

С 31 декабря 2025 года по 30 апреля 2026 года в Выборгском районе планируют ввести ограничения для автотранспорта на участке Крапивного переулка, расположенном между Большим Самсониевским проспектом и Выборгской набережной.

Такая мера связана с проведением работ по установке временных ограждений. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

При этом организация, выполняющая строительные работы, обязана обеспечить безопасный проход пешеходов на всём протяжении участка.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью