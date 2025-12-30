Новогодний сюрприз для автомобилистов: с 31 декабря в Выборгском районе ограничат движение по Крапивному переулку

С 31 декабря 2025 года по 30 апреля 2026 года в Выборгском районе планируют ввести ограничения для автотранспорта на участке Крапивного переулка, расположенном между Большим Самсониевским проспектом и Выборгской набережной.
Такая мера связана с проведением работ по установке временных ограждений. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
При этом организация, выполняющая строительные работы, обязана обеспечить безопасный проход пешеходов на всём протяжении участка.
