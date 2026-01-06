Городовой / Полезное / Новую обязательную плату по коммуналке вводят с 2026-го: послаблений нет ни для кого
Новую обязательную плату по коммуналке вводят с 2026-го: послаблений нет ни для кого

Опубликовано: 6 января 2026 13:00
 Проверено редакцией
счетчики
Фото: Городовой.ру

Даже для пенсионеров и малоимущих.

Готовьтесь платить больше за поверку счетчиков. Минпромторг готовит поправки, которые сделают передачу данных в госсистему «Аршин» платной для поверительных организаций. Прямого налога для граждан не вводят, но логично, что компании просто заложат новый сбор в стоимость своих услуг.

Для вас это значит: обязательная поверка станет дороже на несколько сотен рублей. Льгот или компенсаций не предусмотрено — платить придется всем.

Если запись о поверке не появится в «Аршине», управляющая компания получит право не принимать показания вашего счетчика и начислит оплату по нормативу — что почти всегда значительно дороже.

Эксперты расценивают инициативу как создание нового административного барьера, расходы на который лягут на плечи конечных потребителей. Совет один: не откладывайте поверку и перед заказом услуги сравните цены у нескольких аккредитованных организаций. Иногда проще и выгоднее заменить старый счетчик на новый.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
