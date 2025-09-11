Лахта-2 и Лахта-3: как метро повлияет на строительство новых небоскребов

В районе Лахта-центра собираются ввести новое ограничение: высота новых зданий не должна быть меньше 300 метров, пишет Горбилет.
Это хотят официально закрепить в правилах землепользования и застройки, чтобы контролировать развитие этой части города. Городская комиссия уже одобрила такое предложение.
Почему такое правило нужно
Речь идет о том, что рядом с Лахта-центром могут появиться и другие небоскребы. Власти уже предположили, что скоро там может вырасти целый квартал высоток, пишет Собака.ру.
Важно, что новое ограничение не коснется тех зданий, что уже построены, а также объектов капитального строительства, которые связаны с уникальными высотными строениями.
Когда увидим новые дома
Компания «Синергия», которая занимается строительством, указала в своих документах важный момент: новые башни планируют полностью заселять только после открытия ближайшей станции метро.
Сейчас точных сроков нет, но работы по станции планируют закончить не раньше 2035 года.
Как известно, инфраструктура метро часто становится главным фактором для жилья в новых районах. Однако строительство подземки часто затягивается.