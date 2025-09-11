Городовой / Город / Лахта-2 и Лахта-3: как метро повлияет на строительство новых небоскребов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Лахта-2 и Лахта-3: как метро повлияет на строительство новых небоскребов

Опубликовано: 11 сентября 2025 23:02
Лахта, Петербург
Лахта-2 и Лахта-3: как метро повлияет на строительство новых небоскребов
globallookpress/ Zamir Usmanov

Введение ограничения по высоте в 300 метров в районе Лахта-центра — это попытка контролировать развитие этой территории.

В районе Лахта-центра собираются ввести новое ограничение: высота новых зданий не должна быть меньше 300 метров, пишет Горбилет.

Это хотят официально закрепить в правилах землепользования и застройки, чтобы контролировать развитие этой части города. Городская комиссия уже одобрила такое предложение.

Почему такое правило нужно

Речь идет о том, что рядом с Лахта-центром могут появиться и другие небоскребы. Власти уже предположили, что скоро там может вырасти целый квартал высоток, пишет Собака.ру.

Важно, что новое ограничение не коснется тех зданий, что уже построены, а также объектов капитального строительства, которые связаны с уникальными высотными строениями.

Когда увидим новые дома

Компания «Синергия», которая занимается строительством, указала в своих документах важный момент: новые башни планируют полностью заселять только после открытия ближайшей станции метро.

Сейчас точных сроков нет, но работы по станции планируют закончить не раньше 2035 года.

Как известно, инфраструктура метро часто становится главным фактором для жилья в новых районах. Однако строительство подземки часто затягивается.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».