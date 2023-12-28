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Нож не понадобится: вот как почистить свеклу, не запачкав руки

Нож не понадобится: вот как почистить свеклу, не запачкав руки
Как быстро почистить вареную свеклу

Есть простой способ.

Для многих новогодних блюд требуется вареная свекла. И зачастую после ее чистки на руках остаются красные пятна. Но есть простая хитрость, которая поможет избавиться от кожуры и не запачкаться.

Как только корнеплоды сварятся, сразу же слейте горячую воду. Затем добавьте холодную жидкость. Можно даже всыпать кубики льда.

Подождите пару минут, а затем руками просто надавите на кожуру. Шкурка легко отойдет без ножа, при этом холодная вода не позволит овощу окрасить кожу, отмечает портал «Поваренок.ру».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Продукты питания Лайфхак
28 декабря 2023 11:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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