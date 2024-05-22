Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака, чтобы «‎подышать»

В ногтевой индустрии распространено такое понятие, как отдых ногтей от гель лака. Считается, что под покрытием ногтевая пластина не дышит, поэтому на какое-то время гель снимают и не покрывают им ногти заново. При этом далеко не все клиенты знают, действительно ли в процедуре есть смысл.

Могут ли ногти дышать, и почему они слабеют от геля

Сперва стоит разобраться, действительно ли пластина нуждается в кислороде. Дело в том, что ногти состоят из кератина, который не имеет пор, а, следовательно, не может поглощать воздух. Поэтому снимать покрытие, чтобы просто дать ногтям подышать, нет смысла. В этом плане ни гель-лак, ни любое другое средство не влияет на качество ногтей.

Тем не менее многие женщины, которые регулярно делают маникюр с гелем, отмечают, что ногти со временем становятся более ломкими. Это и правда распространенное явление. Вот только вредит в таком случае не сам лак, а процедура снятия.

Дело в том, что пока мастер снимает старое покрытие аппаратом или пилкой, он может повредить естественный верхний слой ногтя. Чем чаще это происходит, тем быстрее истончается пластина.

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Когда стоит делать паузу в маникюре с гель-лаком

Если вы заметили, что ваши ногти стали ломкими и начали часто отслаиваться, самое время сделать перерыв и на небольшой срок отказаться от покрытия. Чтобы восстановиться, ногтевой пластине нужно время, когда ее не травмируют аппаратом и грубыми пилками.

В этот период рекомендуется наносить на ногти любой прозрачный лак. Можно выбрать тот, что содержит в себе комплекс укрепляющих витаминов и масел. Также стоит уделить внимание питательным кремам для рук и ногтей, а еще периодически можно делать ванночки с морской солью, которая помогает укрепить ногти.

Также в салонах пользуется популярностью такая процедура, как японский маникюр. Она подразумевает полировку ногтей со специальными укрепляющими пастами. Они делают ногти толще и придают им красивый блеск. Но предварительно стоит проконсультироваться с мастером и узнать, подойдет ли эта процедура конкретно вам.

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Сколько времени нужно ногтям для отдыха

Срок отдыха от гель-лака зависит от того, как быстро растут ваши ногти. Главная задача — по максимуму срастить пострадавшую часть и отрастить крепкую здоровую. В среднем рекомендуемый мастерами период — от двух до трех недель.

В первую неделю рекомендуется использовать только прозрачный лак, а позже можно подключить и цветной. При этом не забывайте все так же использовать прозрачную подложку. На ослабленных ногтях лак без базы может оставить желтоватый оттенок после смывки, пишет портал Saco.

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