Обладатели типично русской внешности чаще всего оказываются гениями: проверил на себе, обомлел, делюсь с вами

Может ли черта нашей внешности указывать на умственные способности? Ученые утверждают, что да, особенно цвет глаз.
Исследование, проведённое в Университете Луисвилл (США), предполагает, что обладатели голубых глаз часто демонстрируют высокие интеллектуальные достижения. Учёные отмечают, что такие люди склонны к стратегическому мышлению, тщательному планированию и способны дольше концентрироваться на сложных задачах.
В качестве примеров приводятся известные личности с голубыми глазами: физик Стивен Хокинг, биолог Александр Флеминг, открывший пенициллин, и дважды нобелевский лауреат Мари Кюри. Также упоминается модель Лили Коул, успешно сдавшая сложные тесты и получившая преподавательскую должность в Кембридже.
В то же время исследователи отмечают, что люди с карими глазами часто обладают быстрой реакцией и достигают успехов в спорте — например, в футболе или хоккее. Учёные подчёркивают, что прямая причинно-следственная связь между цветом глаз и интеллектом пока не доказана, и эта область требует дальнейшего изучения.