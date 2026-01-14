Городовой / Полезное / Обладатели типично русской внешности чаще всего оказываются гениями: проверил на себе, обомлел, делюсь с вами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Обладатели типично русской внешности чаще всего оказываются гениями: проверил на себе, обомлел, делюсь с вами

Опубликовано: 14 января 2026 09:15
 Проверено редакцией
россиянка
Обладатели типично русской внешности чаще всего оказываются гениями: проверил на себе, обомлел, делюсь с вами
Фото: Городовой.ру

Совпадет или нет, покажут тесты.

Может ли черта нашей внешности указывать на умственные способности? Ученые утверждают, что да, особенно цвет глаз.

Исследование, проведённое в Университете Луисвилл (США), предполагает, что обладатели голубых глаз часто демонстрируют высокие интеллектуальные достижения. Учёные отмечают, что такие люди склонны к стратегическому мышлению, тщательному планированию и способны дольше концентрироваться на сложных задачах.

В качестве примеров приводятся известные личности с голубыми глазами: физик Стивен Хокинг, биолог Александр Флеминг, открывший пенициллин, и дважды нобелевский лауреат Мари Кюри. Также упоминается модель Лили Коул, успешно сдавшая сложные тесты и получившая преподавательскую должность в Кембридже.

В то же время исследователи отмечают, что люди с карими глазами часто обладают быстрой реакцией и достигают успехов в спорте — например, в футболе или хоккее. Учёные подчёркивают, что прямая причинно-следственная связь между цветом глаз и интеллектом пока не доказана, и эта область требует дальнейшего изучения.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью